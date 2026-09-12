Tunisie: L'artisanat tunisien à l'honneur au salon Maison & Objet à Paris

L'Office National de l'Artisanat participe au Salon International de la Maison et de la Décoration « Maison & Objet », qui se tient dans la capitale française, Paris, du 10 au 14 septembre 2026.

Ce salon constitue une opportunité majeure pour les entreprises tunisiennes de nouer de nouveaux partenariats commerciaux, de se familiariser avec les tendances du marché et du design, de développer leur image de marque et d'accéder à de nouveaux marchés.

Un pavillon collectif s'étendant sur une superficie de 60 mètres carrés a été aménagé dans la galerie Décoration et Design. Il regroupe 6 entreprises artisanales tunisiennes spécialisées dans divers domaines, tels que la céramique traditionnelle, les produits en alfa, le bois d'olivier, la broderie faite main ainsi que les articles de décoration d'intérieur.

La participation tunisienne vise à promouvoir les produits et marques du pays sur la scène internationale, à attirer de nouveaux importateurs et partenaires, à diversifier les destinations d'exportation et à renforcer l'image du produit tunisien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Salon International « Maison & Objet » est l'un des événements professionnels mondiaux les plus importants dans les secteurs de la décoration, du design, du mobilier et de l'art de vivre. Il représente une plateforme incontournable pour les marques, designers, acheteurs et distributeurs en quête de nouveautés et de nouvelles tendances.

Selon les estimations, le salon devrait accueillir plus de 2 300 exposants venus de divers pays et attirer des milliers de visiteurs et de professionnels.