Tunisie: Petrichor - Quand le ciel nous rappelle l'essentiel

Ce jeudi après-midi, Tunis et plusieurs régions du pays ont enfin respiré. Les premières gouttes de pluie sont tombées, libérant cette odeur particulière que les scientifiques appellent « petrichor ».

Ce parfum de terre mouillée après des mois de sécheresse. Un phénomène presque universel, mais que cet été très chaud aura rendu plus précieux que jamais.

L'été 2026 restera dans les mémoires comme l'un des plus rudes que la Tunisie ait connus. Des températures frôlant, voire dépassant, les 50 degrés dans certaines régions, des vagues de canicule à répétition, des coupures de courant à un rythme inédit, des pénuries d'eau minérale en plein coeur de la saison estivale. Ni la climatisation ni les baignades répétées n'ont suffi à atténuer une chaleur devenue, pour beaucoup, difficilement supportable, de jour comme de nuit. Les incendies qui ont ravagé plusieurs massifs forestiers sont venus ajouter à ce tableau une dimension plus dramatique encore, rappelant la fragilité de nos ressources naturelles face au dérèglement climatique.

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Dans ce contexte, la pluie de ce jeudi n'est pas qu'un simple répit météorologique. Elle agit comme un signal d'alarme autant que comme un soulagement. Elle nous rappelle, à travers ce petrichor tant attendu, une vérité que nous avons trop souvent tendance à occulter : l'eau n'est pas une ressource acquise. Elle est un bien rare, vital, et de plus en plus menacée.

La Tunisie, pays déjà classé parmi les nations en situation de stress hydrique, ne peut plus se permettre de naviguer à vue ni de gérer cette ressource au fil de l'eau. Les épisodes vécus cet été, entre pénuries, coupures et tensions croissantes autour de l'accès à l'eau, doivent constituer un véritable déclic collectif. Ils rappellent surtout que la question hydrique ne relève plus d'une gestion ponctuelle des crises, mais d'un enjeu stratégique qui engage l'avenir du pays.

Lire aussi Pourquoi : Les priorités...Il devient donc urgent que l'Assemblée des représentants du peuple se saisisse pleinement de ce dossier et accélère l'adoption d'un nouveau Code des eaux, à la hauteur des défis climatiques qui se profilent. Cela suppose notamment une gestion plus rigoureuse des nappes phréatiques, aujourd'hui soumises à une pression croissante, une lutte plus déterminée contre le gaspillage et les pertes dans les réseaux, ainsi qu'un effort soutenu en matière de dessalement et de réutilisation des eaux usées traitées.

Au-delà des infrastructures, c'est toute la politique de l'eau qui doit être repensée, avec une vision de long terme, des mécanismes de contrôle plus efficaces et une meilleure responsabilisation de tous les acteurs. Face à la raréfaction de la ressource, chaque année perdue dans l'attente ou dans les solutions d'urgence rendra l'adaptation plus difficile et plus coûteuse.

Après cet été-là, préserver l'eau ne devrait plus relever du choix, mais de la nécessité.