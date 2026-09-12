Tunisie: Tebourba - L'église Sainte-Félicité-et-Sainte-Perpétue bientôt transformée en galerie d'art

L'église de Tebourba, connue sous le nom de « Sainte-Félicité-et-Sainte-Perpétue », retrouvera l'année prochaine son rayonnement dans le paysage culturel après sa reconversion en galerie d'art. Cette initiative devrait redonner un souffle culturel à la région et contribuer à la revitalisation du mouvement artistique local, selon les déclarations de Najwa Gharbi, déléguée régionale à la culture, à la TAP.

En préparation de l'ouverture de ce nouvel espace culturel -- le premier du genre dans l'ensemble du gouvernorat --, les procédures relatives à l'étude technique pour la réexploitation de l'église débuteront très prochainement. Les fonds nécessaires ont été alloués par le ministère des Affaires Culturelles et transmis à la direction régionale de l'équipement pour la réalisation de cette étude.

L'étude permettra de raccorder l'église aux réseaux d'eau et d'électricité et de procéder aux aménagements requis sous la supervision de l'Institut national du patrimoine (INP). L'édifice est fermé depuis 2019, date à laquelle il a cessé de servir de bibliothèque publique après plus de 30 ans de rayonnement culturel et intellectuel.

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Mme Gharbi a ajouté qu'en raison de l'absence totale de galeries d'art dans la région, il a été décidé de tirer parti de cette église fermée. Le bâtiment offre l'espace nécessaire, une lumière naturelle traversant ses vitraux ainsi qu'une architecture historique propice pour devenir un espace artistique libre, accueillant diverses expressions visuelles (peinture, création contemporaine, métiers du patrimoine).

Dans nos archives Réouverture du Complexe de Sainte-Croix à la Médina de Tunis : Un patrimoine restauré au service de la créativitéSon emplacement stratégique au coeur de la ville de Tebourba lui permettra de servir de pont entre les générations, la pensée, l'art et la création, notamment grâce à sa proximité avec plusieurs établissements scolaires comme le lycée Annibal ainsi que des écoles primaires et collèges voisins.

Elle a également précisé que cette expérience pilote intervient en attendant la concrétisation du complexe culturel de Manouba-Ville, programmé dans la deuxième tranche d'un projet dont la première tranche concerne la construction du siège de la Déléguée régionale des affaires culturelles. L'appel d'offres pour le siège de la délégation a été récemment publié sur la plateforme des achats publics (TUNEPS), tandis que les fonds pour la deuxième tranche sont en attente après la révision de son programme fonctionnel.

Il est à noter que l'église de Tebourba, dont la première pierre a été posée en 1903 à partir des ruines d'une église romaine voisine, a été détruite à la fin de l'année 1942 durant la Seconde Guerre mondiale. Reconstruite en 1947 et érigée en paroisse, elle accueille du 10 au 19 septembre une équipe de chercheurs du Centre suisse de recherche sur le vitrail et les arts du verre pour la réalisation d'une étude spécialisée sur ses vitraux.