Tunisie: Pèlerinage 2027 - Le premier vol prévu le 26 avril prochain

Le ministère des Affaires Religieuses a annoncé, ce vendredi, la mise à jour du calendrier des opérations relatives à l'organisation de la saison du Hajj 1448 H / 2027, initialement publié le 16 juillet 2026.

La période du 28 août au 10 septembre courant a été consacrée à la vérification des antécédents des pèlerins ayant déjà accompli le Hajj. Les personnes concernées en sont informées à compter d'aujourd'hui, 11 septembre, ouvrant un délai de 7 jours pour le dépôt des recours.

Selon ce calendrier actualisé, la publication des listes des personnes convoquées à la visite médicale débutera le 18 septembre, tandis que les examens médicaux se dérouleront du 24 septembre au 31 octobre prochain. La validation de ces listes médicales interviendra entre le 24 septembre et le 2 novembre 2026, suivie de la publication des listes définitives à partir du 3 novembre. La tarification sera annoncée le 5 novembre, les guichets de paiement des frais du Hajj ouvriront le 6 novembre, et le guichet unique sera opérationnel dès le 13 novembre.

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Par ailleurs, la période du 1er décembre 2026 au 5 février 2027, ainsi que celle du 15 mars au 18 avril 2027, seront consacrées à la sensibilisation des pèlerins. La visite médicale pour les personnes à charge des Tunisiens résidant à l'étranger aura lieu du 21 au 26 décembre 2026. Les sessions d'entraînement au Hajj se tiendront du 15 mars au 18 avril 2027, avant le départ du premier vol vers les Lieux saints, prévu le 26 avril 2027.

Pour rappel, le ministère avait ouvert les candidatures pour la saison du Hajj 1448 H / 2027 M durant la période du 20 juillet au 20 août 2026.

Le ministère des Affaires religieuses précise que l'ensemble de ces dates reste sujet à modification ou ajustement selon l'évolution de la situation, les exigences réglementaires et les décisions des autorités tunisiennes ou saoudiennes, en cas de besoin.