Tunisie: Rentrée scolaire - La course aux fournitures sur fond de pression financière

À quelques jours de la rentrée des classes, les librairies de la capitale tunisienne retrouvent leur effervescence habituelle. Leurs rayons deviennent la destination quotidienne des parents et des élèves venus finaliser leurs achats. Face à la diversité des marques et à la hausse générale des tarifs, les familles tentent tant bien que mal de concilier les contraintes de leur pouvoir d'achat avec les exigences des listes scolaires imposées par le ministère de l'Éducation.

Au centre-ville de Tunis, l'affluence est particulièrement dense. Les parents comparent minutieusement les prix tandis que le personnel des enseignes s'affaire à composer les commandes. L'examen des étiquettes révèle de fortes disparités. Les cartables classiques coûtent entre 71 et 120 dinars, mais les modèles à roulettes grimpent au-delà de 200 dinars pour atteindre parfois 355 dinars. De leur côté, les trousses s'affichent entre 24 et 28 dinars, alors que les cahiers à spirales grand format peuvent dépasser les 20 dinars l'unité.

Dans nos archives Filière céréalière face aux nouvelles donnes climatiques : Adapter les pratiques pour éviter le pirePour les ménages, l'addition s'avère particulièrement lourde, surtout pour ceux ayant plusieurs enfants à charge. Les témoignages de parents illustrent une gestion au millimètre près, où les arbitrages se font désormais au profit du strict nécessaire au détriment de l'esthétique ou de la marque. La situation est accentuée par les incertitudes entourant la disponibilité du cahier subventionné, dont la distribution pâtit parfois d'achats excessifs et de la spéculation menée par des revendeurs du marché parallèle.

À l'approche de la reprise des cours, le marathon budgétaire se poursuit pour les familles tunisiennes. Entre la volonté des commerçants d'assurer le ravitaillement et la quête de prix abordables par les ménages, le décompte final est lancé obéissant à la volonté de satisfaire les enfants tout en tentant de ne pas éroder le budget des ménages.

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