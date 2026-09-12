Tunisie: Rentrée scolaire - Le gouverneur de Kairouan ordonne un plan d'urgence logistique et social

Dhaker Bargaoui, gouverneur de Kairouan, a présidé aujourd'hui, vendredi 11 septembre 2026 une séance de travail axée sur la préparation de la rentrée scolaire dans la région. Face aux responsables régionaux, M. Bargaoui a exigé la mise en oeuvre immédiate d'un plan d'action transversal.

Et ce, pour sécuriser les abords des établissements éducatifs par des patrouilles de police régulières, garantir la salubrité des structures et optimiser la régularité des lignes de transport scolaire et rural.

Abordant le thème de l'encadrement et de la sécurité des élèves, les directives ont concerné l'ouverture systématique des salles de permanence dans l'enceinte des collèges et des lycées. Et ce, afin d'accueillir les élèves durant leurs heures creuses pour qu'ils ne soient pas livrés aux aléas de la rue. Pour ce qui est des cantines scolaires, il est question d'assurer la distribution régulière des repas dès le premier jour de la rentrée. Quant aux services de santé régionaux, le mot d'ordre a été donné pour mener des interventions de contrôle sanitaire dans l'ensemble des structures d'apprentissage.

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Dhaker Bargaoui a laissé entendre, durant cette séance, que le volet social doit afficher présent durant cette rentrée. Et ce, en ciblant, et de façon prioritaire, la protection des populations vulnérables du gouvernorat. Dans cet ordre d'idées, le gouverneur a ordonné une coordination stricte entre les différents délégués locaux et les services des affaires sociales. Cette coordination omniprésente est pour principal objectif d'auditer et de fluidifier l'attribution des bourses et des fournitures scolaires gratuites destinées aux familles à faible revenu. Cette centralisation administrative tend à garantir une rentrée stable pour l'ensemble des élèves de la région, et par ricochet, écarter toute éventuelle rupture d'équité.

Des implications pareilles de la part des autorités locales, on en veut et on redemande !