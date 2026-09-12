Tunisie: Intempéries - la Protection civile réalise 258 interventions suite aux récentes pluies

Afin de sonder et traiter les impacts des dernières pluies, la Protection civile a effectué 258 interventions urgentes sur l'ensemble du pays depuis 6 heures de la matinée d'hier, jeudi et jusqu'à 6 heures du matin d'aujourd'hui, vendredi 11 septembre 2026.

Ce premier bilan, rendu public par le porte-parole de l'institution, intervient à la suite des perturbations météorologiques qui ont touché plusieurs gouvernorats du pays. Ces intempéries, ont justement nécessité le déploiement immédiat de secours de proximité. Et ce, pour assister les usagers de la route et sécuriser les infrastructures urbaines.

Les opérations de terrain, mentionne-t-on dans le bilan précité, ont principalement concerné des actions de dégagement où l'on a enregistré 135 interventions pour libérer les voies publiques obstruées par les eaux ou par de la boue. Les équipes de secours ont également réalisé 46 constats dans les zones inondables et ont mené 55 interventions d'assistance pour débloquer les conducteurs coincés. De même, 21 opérations de pompage d'eau ont été effectuées aussi bien dans des habitations qu'au niveau de nombre de locaux commerciaux. Parmi les interventions, figure aussi une opération de secours.

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Dans nos archives Ramadan : quand les cafés imposent des achats forcés aux consommateursA noter que les équipes d'interventions guettent l'évolution de la situation météo où le dispositif de veille reste actif dans différentes zones. Cette campagne d'urgence, rappelons-le, a pour principal objectif de garantir la fluidité de la circulation, de protéger les habitations menacées par les infiltrations et d'assurer la sécurité des citoyens. Les autorités réitèrent par ailleurs leur appel à la vigilance, notamment sur les axes routiers limitrophes des oueds, pour prévenir les accidents durant cette période de transition saisonnière exceptionnellement délicate.