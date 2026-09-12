Tunisie: Mercato - Adem Alilet dans le viseur de l'EST

L'EST s'active à boucler son mercato estival, un marché des transferts qui ferme ses portes le 20 septembre.

A cet effet, l'Espérance Sportive de Tunis aurait coché le nom du défenseur algérien Adem Alilet, 27 ans, produit de l'USM Alger et libre de droit après avoir résilié son engagement avec les Libyens d'Al Ittihad SC.

Ghofrane Naouali opte pour Moghreb Tétouan

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El Moghreb Atlético Tétouan a engagé le défenseur Ghofrane Naouali pour un bail de deux saisons. Le club marocain a ainsi enrôlé Naouali sans payer d'indemnité de transferts, sachant que l'ex-Etoilé était libre de droit. A 27 ans, le polyvalent arrière tunisien, capable d'évoluer dans l'axe et sur le flanc gauche, va donc découvrir la Botola Pro sous la casaque du Moghreb Tétouan, promu cette saison parmi l'élite.

A noter que Naouali portera la casaque d'un club réputé, une formation qui a remporté le championnat du Maroc à deux reprises, en 2011-2012 et en 2013-2014.

Sunday Megwo passe à l'ESS

Sunday Megwo, pointe international U23, passe à l'Etoile Sportive du Sahel pour un bail de deux ans. A 22 ans, l'avant-centre nigérian, transfuge d'Abia Warriors FC, est évalué à hauteur de 100.000 euros sur Transfermarkt. Volet flux sortant pressenti à présent, l'attaquant sénégalais Moussa Senghor, 20 ans, pourrait quitter l'ESS. Dans le viseur d'Al Tadamon SC du Koweït, Senghor pourrait obtenir son bon de sortie sous forme d'une séparation à l'amiable, et ce, avant de mettre le cap sur le Koweït.

Iheb Ben Amor signe à l'UST

L'Union Sportive de Tataouine a recruté Iheb Ben Amor, milieu défensif de 28 ans. Signataire d'un contrat d'une saison, Ben Amor tentera d'apporter à l'UST son expérience après avoir antérieurement évolué à l'ASG, CAB, ASK et CS Chebba.

Le CSS prend Jacques Mbé

Le piston camerounais, Jacques Mbé, va retrouver la Ligue 1 par le biais du CSS. Le milieu de 27 ans, ancien sociétaire de l'ESS et transfuge du FC Flamurtari, club divisionnaire d'Albanie, a paraphé un engagement de trois ans au profit du Club Sportif Sfaxien. Mbé a par le passé évolué au CR Belouizdad et au Canon de Yaoundé.

Omar Rekik s'engage avec Ludogorets

L'axial Omar Rekik, 24 ans, va mettre le cap sur la Bulgarie et évoluer sous les couleurs de Ludogorets. Pisté ces derniers temps par les Grasshopper Zürich, le désormais ancien défenseur de Maribor tentera de se frayer un chemin à Ludogorets. Par le passé, Rekik a enfilé les casaques d'Arsenal U21, le Herta Berlin U19, le Servette Genève et Wigan. Durant ses tout débuts, il avait répété ses gammes du côté des CDF de Manchester City, du Sparta Rotterdam et du PSV Eindhoven.