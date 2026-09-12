Tunisie: Ligue 1 - L'EST sanctionnée d'un match à huis clos

11 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le bureau de la Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP) a tranché. Réuni ce vendredi, l'organe disciplinaire a infligé à l'Espérance Sportive de Tunis une amende de 5 000 dinars assortie d'un match à huis clos.

Cette sanction fait suite aux graves incidents d'escalade survenus dans les tribunes lors de la rencontre face à l'Avenir Sportif de La Marsa, disputée le 6 septembre dernier.

Par ailleurs, la Ligue s'est prononcée sur l'évocation formulée par l'Étoile Sportive du Sahel concernant la participation de l'attaquant espérantiste Mohamed Youcef Belaïli. Si la réserve a été acceptée sur la forme, elle a été rejetée sur le fond, confirmant ainsi le résultat acquis sur le terrain et la victoire des Sang et Or (3-2).

D'autres sanctions sont également tombées lors de cette réunion. Le Club Sportif Bizertin écope d'un blâme et de 5 000 dinars d'amende pour jets de projectiles sur la pelouse par ses supporters lors du match contre l'Olympique de Béja. De son côté, l'Étoile Sportive du Sahel a reçu un blâme et une amende de 7 000 dinars en raison de la récidive de ses supporters, auteurs de jets de projectiles tout au long de la rencontre face à la JS El Omrane le 6 septembre.

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