Afrique: Aperçu des réalisations onusiennes au Sénégal en 2025

- L'action des Nations unies au Sénégal a contribué en 2025 à la création de plus de 37 000 emplois décents et verts, au soutien à un millier de PME, à la réintégration de 63 500 enfants dans le système éducatif tout en facilitant l'accès à la santé de la reproduction pour près d'un million et demi de femmes, a appris l'APS de source autorisée.

En 2025, l'action des Nations unies au Sénégal a contribué à transformer durablement la vie de milliers de personnes en créant plus de 37 000 emplois décents et verts, en soutenant 1 180 PME, en réintégrant 63 500 enfants dans le système éducatif, en facilitant l'accès aux services de santé reproductive pour 1,45 million de femmes, relève une note d'information transmise à l'APS.

Le document émanant du Centre d'information de Nations unies souligne en même temps que ces actions avaient également contribué à la protection de plus d'un million d'enfants grâce aux dispositifs de protection sociale et renforcé la résilience de 1, 4 million de producteurs agricoles face aux effets des changements climatiques.

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"Ces résultats illustrent l'engagement des Nations Unies à investir dans la jeunesse, l'autonomisation des femmes, l'inclusion des populations les plus vulnérables et l'accélération des Objectifs de développement durable au service de la Vision Sénégal 2050", fait valoir la même source.

Il s'agit de données contenues dans le rapport d'activités pour l'exercice 2025 du système des Nations unies au Sénégal, qui va être officiellement lancé mardi 15 septembre 2026 à Dakar.

La rencontre prévue à partir de 10 heures à la salle de l'IDEP à Dakar va être organisée sous format hybride (présentiel et diffusion en ligne), indique le CINU.

L'évènement auquel vont prendre part des représentants des ministères sénégalais en charge de l'Economie, des Finances et du Plan, ainsi que de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, sera présidée par Aminata Maïga, coordonnatrice résidente du système des Nations unies au Sénégal, souligne le CINU, dans une note parvenue à l'APS.

À cette occasion, les Nations unies vont présenter les principaux résultats obtenus en 2025 aux côtés du gouvernement du Sénégal ainsi que de la société civile, du secteur privé et des partenaires au développement, en appui aux ambitions de la Vision Sénégal 2050 et à l'accélération des Objectifs de développement durable (ODD), fait-on savoir.