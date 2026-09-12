Afrique: UFOA-A /U17 - Le Liberia bat la Guinée et se hisse en demi-finale

11 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de football du Libéria des moins de 17 ans a battu, vendredi, au stade Lat Dior de Thiès, celle de la Guinée ( 2-1), validant ainsi sa qualification pour les demi-finales du tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A).

Après son match nul devant le Mali, lundi, les libériens ont surpris les guinéens en obtenant leur première victoire avec quatre points, suffisants pour disputer les demi-finales.

Pour sa part, la Guinée est condamnée à battre le Mali pour se hisser en demi-finale lors de la dernière journée de la poule B, lundi.

Les équipes nationales des moins de 17 ans du Sénégal et de la Gambie ont validé, jeudi, leurs qualifications pour les demi-finales en obtenant leur deuxième succès d'affilée.

Les deux équipes vont se retrouver dimanche pour disputer la première place de la poule A, lors de la troisième journée.

Les Lionceaux ont signé leur deuxième succès en autant de sorties, en battant largement (5-0) les jeunes Sierra-léonais.

En lever de rideau, les Baby scorpions de la Gambie se sont imposés (3-1) devant la Mauritanie.

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