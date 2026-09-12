Sénégal: Quinze artistes visuels africains dressent une cartographie émotionnelle du continent à travers leurs ressentis

Dakar — Le musée Théodore Monod de l'Institut fondamental d'Afrique noire accueille une exposition de quinze artistes visuels africains lesquels, à travers une cartographie émotionnelle, se propose d'exprimer leurs ressentis du continent, leurs combats, ainsi que leurs regards sur l'histoire.

Venant notamment du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, du Rwanda, du Bénin, de la RDC, du Gabon, du Zimbabwe, les participants établis en Afrique ou issus de la diaspora, évoluent tous dans l'art contemporain sans être "limités par l'Afrique".

"Chacun a ses avis, ses combats, on va dire, que ce soit l'image et la place de la femme, que ce soit l'écologie ou le regard face à soi, aux autres, face à l'histoire, que ce soit, enfin, un tas de problématiques", a expliqué la commissaire Michèle Desmottes, ajoutant que cette exposition itinérante est soutenue par la compagnie aérienne Brussels airlines.

"C'est un dialogue vraiment important entre les artistes, mais qui ont chacun leurs visions, leurs combats, les problématiques qu'ils ont envie de mettre en avant", a-t-elle martelé.

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"Ce n'est pas une exposition qui va représenter l'Afrique. C'est vraiment plus des artistes qui prennent un peu de distance, il s'agit en fait de presque une cartographie émotionnelle de l'Afrique, ce continent de circulation, de mixage, de partage", a encore fait valoir la commissaire belge.

Des tableaux de peintures aux techniques mixtes, des tapisseries, des photographies, des installations, entre autres, composent l'ensemble des oeuvres en exposition jusqu'au 20 septembre prochain.

Les oeuvres présentées à Dakar, dernière étape de ce périple avant son retour à Bruxelles, ont déjà été exposées à Kinshasa, Abidjan et Yaoundé, indique-t-on.

Le visiteur peut ainsi voir les toiles du Sénégalais Amadou Camara Guèye, construites par superpositions de plans, offrant un véritable kaléidoscope de la vie sociale avec ces architectures fragmentées, ces foules pressées.

Dans son tableau intitulé "Waahu" (se précipiter en wolof), Camara interpelle la vie quotidienne de l'Afrique et du Sénégal, évoquant un monde de l'empressement, "rien n'attend aujourd'hui", lance-t-il.

Selon lui, le continent semble être en retard dans cet empressement, ajoutant : "L'Afrique y compris le Sénégal doit se réveiller pour suivre le rythme du monde".

L'artiste sénégalais Mansour Ciss Kanakassy expose ses photos d'enfance, son installation sur la "Déberlinisation 2" et le drapeau des Etats Unis d'Afrique, un travail conçu pour repenser "l'histoire de l'Afrique, notamment la notion de souveraineté avec la création de sa propre monnaie "l'Afro".

Quant à l'artiste afro-américaine Ayana V. Jackson qui vit et travaille entre l'Afrique du Sud et les Etats Unis, ses clichés déconstruits des stéréotypes et expose les mécanismes de domination liés à la race et au genre. Sur les oeuvres montrées, elle se met en scène pour subvertir les codes hérités.

Selon Mostapha Romli, directeur de la résidence Ifitry, les oeuvres exposées ont été toutes réalisés dans ce lieu de recherche, d'expérimentation et de partage situé près de Essaouira, au Maroc.

"Cette exposition témoigne d'une Afrique qui crée, transmet et rayonne", a-t-il fait savoir.