Sénégal: Un maire plaide pour des ressources suffisantes et disponibles à temps

Dakar — Les collectivités territoriales doivent bénéficier de ressources suffisantes et disponibles à temps pour exercer efficacement les compétences qui leur sont transférées, a plaidé, vendredi, Maciré Souané, maire de Salikégné, une collectivité du département de Kolda (sud).

"Les ressources qui nous sont transférées ne suffisent pas à exercer pleinement les compétences. Mais aussi, il faut reconnaître que les ressources arrivent en retard", a-t-il déclaré lors d'un atelier organisé par la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Assemblée nationale.

Représentant l'Union des associations d'élus locaux du Sénégal (UAEL) à cette rencontre, M. Souané estime que cette question doit être portée à l'Assemblée nationale, où les élus locaux attendent des parlementaires qu'ils contribuent à trouver des réponses aux difficultés liées au financement des compétences transférées.

"Il faut comprendre nos problèmes, ensuite porter le débat là où il doit être porté", a-t-il ajouté.

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Le maire de Salikégné a également appelé à une meilleure clarification des responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales dans la mise en oeuvre des politiques de jeunesse, de sport et de loisirs.

Il s'est félicité, dans ce cadre, des réformes annoncées dans le domaine de la décentralisation, estimant qu'elles devraient permettre à l'État et aux collectivités de mieux identifier leurs responsabilités respectives.

Djibril Badiane, le représentant de l'Institut budgétaire et financier (IBP), qui accompagne l'Assemblée nationale sur les questions de finances publiques, a également insisté sur la nécessité d'adapter les ressources aux compétences transférées.

"Transférer des compétences, c'est bien. Il faut également transférer des ressources adéquates qui permettraient à ces collectivités-là de mieux répondre aux préoccupations de ces compétences qui sont transférées", a-t-il souligné.

Le Sénégal, a-t-il rappelé, est engagé depuis plusieurs décennies dans un processus de décentralisation marqué par le transfert de compétences aux collectivités territoriales, parmi lesquelles figurent la jeunesse, le sport et les loisirs.

Selon lui, après plusieurs années de mise en oeuvre, ces politiques doivent faire l'objet d'une évaluation permettant notamment de déterminer les ressources publiques mobilisées et leur utilisation.

Djibril Badiane estime que cette évaluation doit également porter sur l'efficacité des transferts financiers destinés aux collectivités territoriales et leur capacité à répondre aux besoins des populations.

L'IBP entend ainsi poursuivre son accompagnement de la 15e législature afin de permettre aux députés de mieux exercer leur rôle de contrôle et de défendre, dans le débat budgétaire, les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques publiques au niveau local.