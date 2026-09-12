Sénégal: Paris - Les insignes de commandeur et de chevalier de l'Ordre national du Lion remis à deux Français pour actions solidaires au Sénégal

Dakar — Daniel Milliere, président de l'ONG Horizons Sahel, et l'ancien maire de la ville française d'Aufreville-Brasseuil, Serge Ancelot, ont été faits vendredi à Paris, respectivement commandeur et chevalier de l'Ordre national du Lion, à titre étranger, par l'ambassadeur du Sénégal en France, Baye Moctar Diop, a appris l'APS de source diplomatique.

L'ambassadeur du Sénégal en France a remis, au nom du président Bassirou Diomaye Faye, les insignes de commandeur et de chevalier de l'Ordre national du Lion aux récipiendaires au cours d'une cérémonie placée "sous le signe de la reconnaissance et de l'excellence", indique la représentation diplomatique sénégalaise, dans une note partagée sur ses plateformes officielles.

Elle rapporte que l'ambassadeur du Sénégal a mis en exergue, lors de la cérémonie, l'exemplarité, le travail et les valeurs qu'incarnent Daniel Milliere et Serge Ancelot, de même que leurs actions solidaires en faveur des populations locales et des collectivités territoriales sénégalaises.

Baye Moctar Diop a également martelé que ces décorations ne sauraient se réduire à la seule reconnaissance d'une performance individuelle.

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"Elles saluent avant tout un engagement indéfectible, un sens élevé du devoir et un dévouement exemplaire au service des relations séculaires unissant deux peuples et deux nations liés par l'histoire", a-t-il fait valoir.

Le diplomate a ainsi adressé ses vives félicitations aux récipiendaires, "dont l'expertise et l'engagement constituent un témoignage éloquent de la qualité des relations qui unissent le Sénégal à ses partenaires".

Ces deux décorations, octroyées en récompense de services éminents dans le domaine militaire ou civil, constituent respectivement la troisième et la quatrième distinction la plus élevée dans l'Ordre national du lion au Sénégal.

La cérémonie de remise des distinctions s'est tenue à la chancellerie, en présence de Christophe Marion, député de la 3e circonscription du Loir-et-Cher et membre du groupe d'amitié France-Sénégal de l'Assemblée nationale française.

Il y avait aussi Laurent Brillard, maire de Vendôme et président de la communauté d'agglomération Territoires vendômois, signale l'ambassade du Sénégal en France.

Elle a également relevé la présence de Damien Vignier, maire des Mureaux et vice-président délégué aux solidarités de Grand Paris Seine et Oise (GPSO), ainsi que de nombreuses personnalités, parents et amis des récipiendaires.