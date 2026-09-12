Sénégal: Justice - 750 dossiers traités par le Pool judiciaire financier en deux ans, selon son procureur

Dakar — Le Pool judiciaire financier (PJF) a traité 750 dossiers depuis le début de ses activités, en septembre 2024, dont 610 sont actuellement pendants devant les cabinets d'instruction, a indiqué son procureur, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla.

Invité de la première édition de l'émission "Sans Filtre", animée par le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, le magistrat a précisé que ces procédures ont conduit à l'interpellation et au déferrement de 1.391 personnes devant le PJF.

Selon M. Sylla, les procédures traitées par cette juridiction spécialisée présentent une complexité particulière, nécessitant des investigations approfondies et, dans certains cas, la collaboration de plusieurs acteurs nationaux et internationaux.

"Ce sont des dossiers d'une certaine complexité, qui nécessitent un certain nombre d'investigations et qui impliquent plusieurs acteurs nationaux et internationaux", a-t-il expliqué, soulignant que certaines procédures nécessitent également des demandes d'entraide judiciaire dont les réponses doivent provenir de l'étranger.

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Le procureur financier assure néanmoins que tous les dossiers dont le parquet financier a été saisi ont fait l'objet d'un traitement, réfutant ainsi les critiques faisant état d'une absence de suite judiciaire ou d'une lenteur généralisée.

S'agissant des rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), le parquet financier en a reçu 69 depuis son installation. Parmi eux, 62 ont donné lieu à une saisine des cabinets d'instruction, tandis que sept rapports, reçus récemment, sont encore en cours d'exploitation.

Le PJF a également reçu 11 rapports de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Neuf sont actuellement en instruction, un a été transmis à la Section de recherches de la gendarmerie de Saint-Louis pour complément d'enquête et un autre a déjà été jugé, les personnes concernées ayant été condamnées.

Concernant les rapports de l'Inspection générale d'Etat (IGE), neuf ont été reçus par le parquet financier. Six font actuellement l'objet d'enquêtes confiées à la Division des investigations criminelles (DIC) et aux Sections de recherches, tandis que trois ont été transmis aux juges d'instruction.

114 dossiers renvoyés devant les juridictions de jugement

Le procureur a également évoqué un rapport de la Cour des comptes, dont les six points relevés ont donné lieu à l'ouverture de six enquêtes confiées à la Division des investigations criminelles. Quatre ont été bouclées et ont donné lieu à des suites judiciaires, tandis que deux restent en cours.

Répondant aux critiques relatives à la lenteur du traitement des dossiers, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla a indiqué que 114 procédures avaient déjà été clôturées par les cabinets d'instruction et renvoyées devant les juridictions de jugement.

Sur ces 114 dossiers, 83 ont déjà été jugés, a-t-il précisé. Ces affaires portent notamment sur des faits de détournement de deniers publics, de corruption et de blanchiment de capitaux.

Le procureur financier a par ailleurs indiqué que le PJF avait reçu 20 dossiers de l'Agent judiciaire de l'Etat, parmi lesquels quinze ont fait l'objet d'une ouverture d'information judiciaire devant les cabinets d'instruction, tandis que cinq ont été transmis à la DIC pour enquête complémentaire.

Il a enfin précisé que lorsque certaines procédures impliquent des personnes relevant de la compétence de la Haute Cour de justice, les dossiers concernés sont détachés et transmis à l'autorité compétente afin que les suites judiciaires appropriées leur soient réservées.

Le PJF, créé par la loi n°2023-14, est une juridiction spécialisée dans le traitement des infractions à caractère économique et financier.

Il est installé au sein du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.