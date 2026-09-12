Afrique de l'Ouest: CEDEAO - L'intégration régionale au menu de discussions entre le général Birame Diop et le représentant permanent de la Côte d'Ivoire

11 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la Commission de la CEDEAO, le général Birame Diop, a discuté vendredi à Abuja, avec le représentant permanent de la Côte d'Ivoire, Kalilou Traoré, de questions liées à l'intégration régionale, a-t-on appris de l'organisation communautaire.

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest rapporte que le président de sa Commission, le général Birame Diop, a reçu Kalilou Traoré, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Nigeria et représentant permanent de son pays à la Commission.

Dans un message publié sur ses plateformes officielles, la CEDEAO assure que cette visite de courtoise a offert aux deux dirigeants l'opportunité de réaffirmer leur engagement envers les idéaux de l'intégration régionale et d'échanger des opinions sur des questions d'intérêt commun pour la Communauté et la Commission CEDEAO.

"Les discussions ont souligné l'importance de maintenir une coopération étroite et des consultations régulières entre la Commission de la CEDEAO et les États membres, dans le cadre du soutien à la paix, à la stabilité, à l'intégration économique et au développement durable en Afrique de l'Ouest", fait savoir l'organisation.

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Elle rappelle que cette visite fait partie des consultations régulières de la Commission avec les États membres, dans le cadre de la promotion de la paix, de la stabilité, de l'intégration économique et du développement durable en Afrique de l'Ouest.

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