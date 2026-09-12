Sénégal: Un projet de loi en préparation pour renforcer la présence des jeunes dans les instances de décision (député)

Dakar — Un projet de loi visant à renforcer la représentation des jeunes dans les instances de décision est en cours de finalisation, a annoncé, vendredi, le président de la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Assemblée nationale, El Hadji Guèye.

"Nous avons pu travailler sur un projet de loi que nous sommes en train de finir [...] afin que la jeunesse puisse avoir un certain quota important au niveau des instances de décision", a-t-il déclaré.

M. Guèye s'exprimait en marge d'un atelier consacré à la prise en charge des politiques d'éducation, de jeunesse, de sport et de loisirs dans les collectivités territoriales.

Il a expliqué que cette initiative s'inscrit dans la volonté de renforcer la participation des jeunes au processus de décision, alors qu'ils sont, selon lui, "souvent sous-représentés au niveau de ces collectivités".

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Selon lui, le plaidoyer en faveur d'une meilleure représentation des jeunes constitue l'un des axes de travail de la commission parlementaire qu'il dirige.

"C'est notre travail, c'est-à-dire essayer de plaider pour que les jeunes soient assez représentés au niveau des instances de décision", a-t-il indiqué.

Cette initiative intervient dans le cadre d'une réflexion plus large sur la place de la jeunesse dans les politiques publiques, notamment au niveau territorial.

Selon El Hadji Guèye, les collectivités territoriales doivent davantage intégrer les préoccupations de la jeunesse dans leurs programmes et investir dans des secteurs tels que l'éducation, le sport et la culture.

Il estime également que les élus locaux doivent concevoir des programmes en cohérence avec l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 et les orientations du pays en matière de développement.

L'objectif notamment attendu est de permettre aux jeunes de participer davantage aux décisions qui concernent directement leur avenir, mais aussi de mieux prendre en compte leurs besoins en matière d'éducation, de formation, d'emploi, de sport et de culture.