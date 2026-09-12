Afrique: Le système des Nations unies au Sénégal présente son rapport d'activités pour l'exercice 2025, mardi (officiel)

- Le système des Nations unies au Sénégal va procéder au lancement officiel du rapport annuel de ses résultats pour l'exercice 2025, mardi, à Dakar, a appris l'APS de source officielle.

La rencontre, prévue à partir de 10 heures à la salle de l'IDEP à Dakar, va être organisée sous format hybride (présentiel et diffusion en ligne), indique le Centre d'information des Nations unies.

L'évènement auquel vont prendre part des représentants des ministères sénégalais en charge de l'Economie des Finances et du Plan ainsi que de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, sera présidée par Aminata Maïga, coordonnatrice résidente du système des Nations unies au Sénégal, souligne le CINU dans une note parvenue à l'APS.

À cette occasion, les Nations unies vont présenter les principaux résultats obtenus en 2025 aux côtés du gouvernement du Sénégal ainsi que de la société civile, du secteur privé et des partenaires au développement, en appui aux ambitions de la "Vision Sénégal 2050" et à l'accélération des Objectifs de développement durable (ODD), fait-on savoir.