Sénégal: Bassirou Diomaye Faye salue la 'remarquable' contribution du secteur privé à la création d'emplois

Dakar — Le président de la République a salué, lors du Conseil des ministres de ce jeudi, la "remarquable" contribution du secteur privé à la création d'emplois.

"À la suite de l'audience qu'il a accordée, le 3 septembre 2026, au Conseil national du patronat, le président de la République félicite et encourage tous les acteurs et l'ensemble des organisations du secteur privé pour leur contribution remarquable au développement économique et social national et à la création d'emplois", rapporte le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr.

D'après M. Sarr, le chef de l'État a dit aux membres du gouvernement qu'il était nécessaire pour eux de s'entretenir "régulièrement" avec les acteurs du secteur privé.

Ils peuvent, en le faisant, faciliter les investissements et accélérer les réformes visant à accroître la compétitivité et l'attractivité du Sénégal, selon le président de la République.

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Le patronat a été associé aux réformes du Code général des impôts et du Code des douanes, a-t-il dit, évoquant ensuite "la nécessité de poursuivre les diligences en vue de l'apurement de la dette intérieure et de l'amélioration de l'accès des [petites et moyennes entreprises et industries] à la commande publique".

Le chef de l'État a recommandé au Premier ministre de prendre les "dispositions idoines", avec l'aide des ministres concernés, pour "amplifier la montée en puissance des dispositifs de formation duale, soutenue par une optimisation des structures et cadres de promotion et de gestion de la formation professionnelle et technique", rapporte Bacary Sarr.

Le président de la République assure accorder beaucoup d'importance à la relance du tourisme et à la mobilisation de ressources en vue d'une mise en oeuvre "optimale et partenariale" des projets du New Deal technologique.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement de veiller à "l'application consensuelle" des recommandations faites lors des états généraux de l'industrie, du commerce et des petites et moyennes entreprises.

Il a invité le Premier ministre et les ministres concernés à "finaliser", avant la fin d'octobre prochain, le projet de loi d'orientation sur le patriotisme économique et le projet de stratégie portuaire nationale, avec "l'implication de toutes les organisations du secteur privé".

Il les exhorte à respecter le calendrier de réception des nouveaux ports de Ndayane et de Bargny-Sendou (ouest).