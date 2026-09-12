Sénégal: Le clergé sénégalais en AG à Tambacounda pour 'asseoir son autonomie financière' (responsable)

Dakar — L'Union du clergé sénégalais (UCS) entend travailler sur la recherche d'une autonomie financière et la prise en charge de ses missions à l'occasion de sa 48e assemblée générale prévue du 14 au 18 septembre à Tambacounda, dans l'est du pays, a appris l'APS de ses responsables.

Il s'agit à travers cette édition prévue à Tambacounda, conformément à la règle de rotation entre les sept diocèses du pays, de travailler à doter le clergé national de leviers permettant d'asseoir sa pérennité économique, a notamment assuré l'abbé Roger Gomis, le secrétaire général de l'UCS.

Le religieux souligne que l'organisation de cette assemblée générale s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan triennal 2025-2027 de l'UCS qui prévoit l'association de partenaires institutionnels aux travaux.

Quelques 200 prêtres sénégalais sont attendus à cette assemblée générale qui va porter sur le thème "Collaboration élargie et économie solidaire : agir ensemble au-delà des murs de l'Église", a fait savoir l'abbé Roger Gomis.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le thème consacre une prolongation des résolutions adoptées en septembre 2025 à Saint-Louis, lors de la 47e assemblée générale, dont le thème avait porté sur la formation interne du clergé et son engagement pour la société civile, a indique le secrétaire général de l'UCS.

Il a insisté sur le fait que l'objectif principal de la rencontre sera de former les membres du clergé aux pratiques de l'économie solidaire afin de poser les bases structurelles de l'autonomie financière ecclésiale.

Les travaux vont ainsi se dérouler suivant deux ateliers majeurs devant permettre aux participants d'échanger sur la mise en place de coopératives, de mutuelles et de regroupements d'épargne-crédit.

"Les discussions s'orienteront ensuite vers le développement de l'économie locale, des circuits courts, du commerce équitable et de l'entrepreneuriat social", a dit le secrétaire général de l'UCS, informant que chaque groupe de travail produira un guide pratique destiné à accompagner les diocèses sur le terrain.

Ces ateliers, a-t-il ajouté, jetteront les bases fondatrices du Fonds national de l'UCS et d'une plateforme d'économie solidaire à travers l'adoption d'une déclaration finale.