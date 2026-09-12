Afrique du Nord: L'Algérie ferme son espace aérien aux avions civils et militaires immatriculés aux Emirats arabes unis (officiel)

Dakar — L'Algérie a décidé de fermer son espace aérien à partir de vendredi à tous les avions civils et militaires immatriculés aux Emirats arabes unis, dans la foulée de l'annonce par Alger de la rupture de ses relations diplomatiques avec Abu Dhabi.

"L'Algérie a décidé de fermer son espace aérien, à partir du vendredi 11 septembre 2026 à minuit, à l'ensemble des aéronefs civils et militaires immatriculés aux Emirats Arabes Unis, en provenance ou à destination de ce pays", a indiqué jeudi le ministère algérien de la Défense nationale dans un communiqué.

Cette mesure ne concerne toutefois pas les vols commerciaux civils émiratis en provenance ou à destination de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, qui seront maintenus jusqu'à la fin de l'année 2026, date de fin du contrat, précise le gouvernement algérien.

L'annonce de la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions émiratis est survenu après que le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé, par le biais d'un communiqué relayé par Algérie Presse Service, l'agence officielle du pays, de la rupture des relations diplomatiques de l'Algérie avec les Emirats arabes unis.

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La décision a été notifiée le même jour à l'ambassadeur émirati en Algérie après qu'il a été reçu au siège du ministère algérien des Affaires étrangères.

Le gouvernement algérien explique avoir pris ces décisions après "avoir épuisé toutes les voies permettant de préserver les relations bilatérales entre les deux pays".

"Face à la multiplication des agissements provocateurs ou hostiles de la part des Emirats Arabes Unis, l'Algérie a fait montre d'une grande retenue et d'un sens élevé des responsabilités. Elle n'a cessé, dans un esprit de respect des principes qui régissent les relations entre Etats, d'appeler leur attention et de les mettre en garde contre les graves conséquences de leur comportement regrettable et injustifiable", fait valoir la diplomatie algérienne.

Elle signale qu'en dépit de ces nombreuses mises en garde, "les Emirats Arabes Unis ont persisté dans leurs agissements qui ont malheureusement atteint les limites de ce qui est admissible ou tolérable dans le cadre de relations entre deux Etats souverains et ne sauraient rester sans réponse".

De leur côté, les Emirats arabes unis disent espérer que cette décision des autorités algériennes serait temporaire.

Le ministère émirati des Affaires étrangères a mis en avant "l'estime des Emirats pour le peuple algérien, frère, et leur attachement aux liens qui unissent les deux peuples", dans un message publié sur le réseau social X.