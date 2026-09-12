Tunisie: Le palais Dar El Kamila à La Marsa ouvert au public les 18 et 19 septembre prochains

Le palais Dar El Kamila, résidence de l'ambassadrice de France en Tunisie, ouvrira ses portes au public les vendredi 18 et samedi 19 septembre à l'occasion des 43èmes Journées européennes du patrimoine, a annoncé l'Institut français de Tunisie (IFT).

Les Journées européennes du patrimoine se déroulent officiellement les 19 et 20 septembre 2026 autour de deux thèmes : « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » et « Patrimoine de la photographie ».

À La Marsa, le programme propose des visites guidées d'une heure axées sur l'histoire de ce bâtiment du XVIIIe siècle, la découverte de ses trois hectares de jardins et les chantiers de restauration en cours. Une exposition photographique dédiée à la rénovation du site sera également accessible, s'inscrivant dans l'esprit des thèmes de l'édition 2026.

Six créneaux horaires sont programmés : deux le vendredi après-midi (14H30 et 16H00) et quatre le samedi (10H00, 11H30, 14H30 et 16H00). L'entrée est gratuite mais soumise à une inscription préalable obligatoire via les canaux numériques de l'IFT. Les participants doivent se présenter dix minutes avant l'heure choisie, munis d'une pièce d'identité obligatoire pour l'accès.

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Située au coeur de La Marsa, cette demeure historique a été construite à la fin du XVIIIe siècle par le beau-frère de Hamouda Pacha sous le nom de Borj El Monastiri. Habitée au XIXe siècle par Hussein Bey II puis par Mohammed Bey, elle a été mise en 1856 à la disposition du consul de France Léon Roches, qui la rebaptisa Dar Kamila.

Successivement résidence des consuls, des résidents généraux puis des ambassadeurs de France, le bâtiment sert aujourd'hui de résidence officielle à la représentation diplomatique française en Tunisie.