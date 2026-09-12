Afrique: Handball-CAN U21 - La Tunisie écrase le Nigeria et se qualifie pour la finale

11 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'équipe nationale tunisienne de handball junior (U21) s'est qualifiée pour la finale du Championnat d'Afrique des Nations, qui se déroule actuellement à Abidjan, après sa victoire ce vendredi face au Nigeria sur le score de 44 à 22, en demi-finale de la compétition.

À la mi-temps, les Tunisiens menaient déjà sur le score de 23 à 11.

Dans nos archives Foot-Ligue 1 (2(e journée): Un trio arbitral égyptien pour JSO-ESTEn finale ce samedi, la Tunisie affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale opposant l'Égypte à l'Angola plus tard dans la journée.

Il est à rappeler qu'en atteignant le dernier carré, la sélection tunisienne a également décroché son billet pour le prochain Championnat du monde de cette catégorie d'âge.

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