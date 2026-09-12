Tunisie: Un nouveau système informatique destiné aux délégués à la protection de l'enfance voit le jour

11 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes Agées a annoncé, au cours d'une réunion tenue vendredi sous la présidence de la ministre de la Famille Asma Jebri, le lancement d'un nouveau système informatique destiné aux délégués à la protection de l'enfance.

A cette occasion, la ministre de la famille a souligné que ce système, qui a été réalisé par des compétences nationales et selon des normes élevées de sécurité et de qualité, constitue un acquis important pour le corps des délégués à la protection de l'enfance, étant donné qu'il fournit les outils numériques permettant de traiter rapidement et efficacement les signalements pour la prise en charge des enfants menacés ou en conflit avec la loi, à même de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ce nouveau système permettra de numériser les données et les statistiques relatifs à la prise en charge des enfants afin de les traiter et de les analyser selon les critères de qualité et de confidentialité, outre la protection des données personnelles des enfants et l'intervention rapide à différents niveaux de prise en charge dans le cadre du système de protection de l'enfance.

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Dans nos archives Tunisie : Le gouvernement adopte un plan anticipatif pour la collecte des céréales 2025Jebri a relevé l'importance d'utiliser ce système numérique avec l'efficacité requise et de garantir sa pérennité, saluant les efforts déployés par les délégués à la protection de l'enfance, les cadres de la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique au ministère, ainsi que l'équipe de travail qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Dans le cadre de l'exploitation efficace de ce système, le ministère de la famille organisera deux sessions de formation au cours du mois de septembre courant, au profit des délégués à la protection de l'enfance dans les bureaux régionaux répartis sur tout le territoire de la République, en vue de renforcer leurs capacités à utiliser le nouveau système et de l'exploiter de manière optimale.

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