Tunisie: Plan de développement 2026-2030 - L'actualisation des données statistiques régionales au coeur des priorités

L'importance de fournir des données statistiques régionales actualisées a été soulignée lors de la réunion périodique des directeurs régionaux du développement, en raison de leur rôle crucial dans l'évaluation des situations, la fixation des priorités et la proposition de solutions pratiques et de concepts innovants pour l'action de développement.

La réunion, qui s'est tenue ce vendredi 11 septembre 2026 sous la présidence du ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a été consacrée à l'examen de plusieurs sujets liés à la dynamisation du développement dans les régions. L'accent a été mis sur le renforcement du rôle des directions régionales, notamment à travers un suivi rigoureux et continu des indicateurs de développement, ainsi qu'une coordination étroite avec toutes les parties prenantes pour mettre en oeuvre les orientations du Plan de développement 2026-2030.

Le ministre a insisté sur la nécessité de se coordonner avec l'ensemble des acteurs du développement au niveau régional afin de réagir rapidement pour débloquer les projets en souffrance. Il a également appelé à valoriser les avantages comparatifs de chaque région pour stimuler l'investissement, l'initiative privée et la création de sociétés communautaires (entreprises citoyennes), tout en leur apportant l'encadrement et l'accompagnement nécessaires pour dynamiser l'activité économique et créer de nouvelles opportunités d'emploi.

M. Abdelhafidh a invité à poursuivre les efforts déployés par les administrations et structures régionales, particulièrement dans l'élaboration du plan de développement pour la période à venir, et à renforcer davantage la coordination avec les autorités régionales afin d'assurer le suivi de l'exécution et de contribuer à la réalisation des objectifs fixés.

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