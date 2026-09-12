Tunisie: Transport scolaire et universitaire - Le parc rajeunit grâce à l'acquisition de nouveaux bus

Le transport scolaire et universitaire sur les lignes des sociétés nationales et régionales de transport devrait enregistrer, au cours de l'année scolaire 2026-2027, une hausse d'environ 4 % du nombre d'abonnés (élèves et étudiants) par rapport à la saison écoulée. On prévoie également une augmentation d'environ 2 % du nombre de lignes scolaires et universitaires, ainsi qu'une croissance de près de 13 % du nombre de bus consacrés à cette activité, selon les données fournies par le ministère des Transports.

Le ministère prévoit une hausse du nombre de lignes scolaires et universitaires, passant de 2 134 lignes (sur un total de 3 171) la saison dernière, à environ 2 179 lignes (sur un total de 3 234) pour la nouvelle année scolaire, avec la possibilité d'une progression supplémentaire grâce au renforcement continu de la flotte et à la mise en oeuvre des programmes de recrutement.

Le nombre de bus dédiés au transport scolaire et universitaire devrait augmenter d'environ 13 %, ce qui représentera près de 52 % de la flotte globale de transport de voyageurs. Parallèlement, l'âge moyen du parc passera de 14 ans à 12,5 ans, reflétant une amélioration de son état grâce à l'apport de nouveaux véhicules.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces données ont été présentées lors d'une séance de travail ayant réuni aujourd'hui le ministre des Transports, Rachid Amri, et les directeurs régionaux du transport. La réunion a été consacrée au suivi de plusieurs dossiers du secteur et à l'évaluation de l'état de préparation des différentes structures pour assurer le transport scolaire et universitaire de la saison 2026-2027.

À cette occasion, le ministre a souligné l'importance de la coordination entre les directions régionales et les différents intervenants aux niveaux central et régional, selon une approche participative prenant en compte les spécificités socio-économiques de chaque région, avec pour objectif principal de fournir de meilleurs services aux citoyens et de renforcer la proximité.

Il a invité les responsables des directions régionales, conformément à leurs prérogatives, à intensifier le travail de terrain dans les différentes installations sous tutelle du ministère et à trouver des solutions pratiques aux divers problèmes du secteur, adaptées aux réalités de chaque région.

La réunion a également permis de réaffirmer la priorité accordée au transport scolaire et universitaire dans les programmes de l'État. Le ministre a rappelé les efforts déployés pour améliorer les conditions de transport par rapport aux saisons précédentes, notamment grâce aux budgets alloués aux investissements visant à renforcer la disponibilité de la flotte et son efficacité opérationnelle.

Il a évoqué, à ce titre, les acquisitions réalisées au profit des compagnies nationales et régionales au titre des années 2025 et 2026, à savoir 315 nouveaux bus achetés sur le marché local et 762 bus neufs sur le marché international, en attendant la réception de 727 bus supplémentaires avant la fin de l'année 2026 destinés aux régions, dans le cadre de l'appel d'offres international lancé en début d'année.

Le ministre a insisté sur la nécessité de garantir l'équilibre entre l'offre et la demande lors de la répartition des bus à recevoir, afin de répondre précisément aux besoins des élèves et étudiants dans les différentes zones et de veiller à la fluidité du plan de déplacement.

Sur le plan du transport ferroviaire, la séance a permis de passer en revue les projets en cours de réalisation, dont l'acquisition de 18 nouveaux trains pour améliorer le service sur la ligne Tunis-Goulette-Marsa (TGM), ainsi que la rénovation de la flotte du métro léger avec 30 nouvelles rames, un projet entré dans la phase finale de son plan de financement.