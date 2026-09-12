Tunisie: Patrimoine - L'Hôtel Carlton Tunis célèbre 100 ans d'existence

Véritable gardien de la mémoire collective et édifice du tourisme tunisien, l'Hôtel Carlton Tunis a célébré, vendredi soir, à Tunis, 100 ans d'existence.

Situé au 31 Avenue Habib Bourguiba, l'Hôtel Carlton ( 3 étoiles) est une institution hôtelière tunisienne fondée en 1926.

Né de la vision de son propriétaire sicilien Giuseppe (Joseph) Abita et conçu par l'ingénieur-architecte français Gilbert Van Raepenbusch, l'édifice a été repris en 1958 par Messaoud Ben Smail, figure de solidarité entre la Tunisie et l'Algérie qui initia plus de 60 ans de gouvernance familiale. L'hôtel a aussi servi de quartier général discret aux cadres du FLN algérien en marche vers l'indépendance.

Lire aussi Cinéma - 70e anniversaire de la Garde nationale : « Lamana », le legs en mouvementDoté d'une remarquable façade au style éclectique teinté d'Art Déco classée au patrimoine, le Carlton a traversé les époques sans rien perdre de son cachet historique. L'établissement a bénéficié d'importants travaux de rénovation entre 2023 et 2025, se dotant de salles de conférence modernes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plus qu'un hôtel, le Carlton est un carrefour où s'est écrite l'Histoire. Il fut le lieu de séjour de légendes internationales telles que l'actrice Suzy Vernon à la fin des années 1920, Joséphine Baker en 1935, ou encore Nina Simone qui y résida pendant des mois dans les années 1990.

Cette âme culturelle s'est affirmée au fil des décennies, notamment avec la fresque de Street Art monumentale du collectif ST4 sur sa façade arrière en 2018. Cette sculpture « Liberty » signée Inkman en 2020, ainsi que de nombreuses oeuvres qui habillent ses espaces.

Pour couronner ce siècle d'existence, une première journée de festivités a été organisée le 10 septembre et animée par une jeune génération d'artistes de talent (Radhi Chaouali, Dhirar Kefi, Fahd Abda, Amira Klai et Mehdi Grissa).

Les festivités se poursuivront dans la soirée du vendredi 11 septembre 2026, avec un concert donné en plein air sur l'Avenue Habib Bourguiba par le chanteur d'opéra tunisien Hassen Doss.

Ces festivités se prolongeront jusqu'au 15 septembre 2026 au sein de l'hôtel avec une exposition photographique et d'archives inédites, ouverte à tous les passionnés du patrimoine et de la mémoire de la capitale.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général de l'hôtel Ridha Saidani à affirmé qu' un grand chantier de rénovation de l'hôtel a été engagé depuis 4 ans conformément aux standards internationaux en la matière.

Un projet d'extension de l'hôtel est aussi en cours pour mettre en place une unité hôtelière de 4 étoiles. Lequel projet devrait être achevé dans deux ans.

Le directeur de l'hôtel a également indiqué que « des réflexions sont engagées pour étudier la possibilité de développer le concept de boutique-hôtel pour se distinguer de la standardisation des grandes chaînes ».

Un Boutique-hôtel (ou hôtel-boutique) est un petit établissement hôtelier haut de gamme qui se distingue des grandes chaînes standardisées par son style unique, son atmosphère intime et son fort parti pris architectural ou artistique.