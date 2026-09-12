Tunisie: Championnat arabe d'athlétisme - A la limite...

Dans cette édition du championnat arabe d'athlétisme organisé en Égypte, la Tunisie s'est classée cinquième. Qu'est-ce que ça vaut ?

La Presse --Il n'y a franchement pas de points de repère pour situer la valeur de ces jeunes. Certes, nous possédons une succession de performances qui ont été enregistrées tant au niveau national qu'à celui de l'étranger. Nous possédons des jeunes qui concourent régulièrement dans les rangs des différentes universités américaines, ceux des jeunes qui ont pris part aux championnats d'Afrique ou arabes, mais à part la valeur estimée des marcheurs, il est difficile de dégager de ces groupes des éléments réellement intéressants. Ceux qui sont montés sur le podium pourraient être un début de piste.

Mais en athlétisme, le talent explose vite et à un âge avancé. Des jeunes ont battu des records du monde. Toujours est-il que la sélection finira par s'effectuer. Tous ceux qui ont effectué le déplacement en Égypte finiront par se faire une idée définitive de leurs potentiels et décideront de la suite à donner à leur carrière. Il nous semble quand même qu'il est nécessaire d'imposer avant chaque déplacement un test de performance pour inciter les candidats à s'orienter et à faire mieux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais cette cinquième place est quand même insuffisante. Il reste bien du chemin à faire pour rattraper le temps perdu. Une satisfaction quand même, l'ouverture sur les concours, comme le triple saut, le javelot, le lancer de disque, pourrait déboucher sur des performances prometteuses. A condition bien entendu de travailler style, musculation, concentration et fréquence des entraînements.

La moisson :

Lire aussi US Monastir : Levée de l'interdiction de recrutement17 médailles : 4 d'or, 7 d'argent et 6 de bronze. Cinquième place au classement général des médailles.

Médailles d'or (4)

Tasnim Ben Ali : 400 m Junior Filles

Mohamed Amine Brahem : 3.000 m Junior Garçons

Mohamed Amine Majri : 5.000 m Marche Junior Garçons

Rim Slimi : 5.000 m Marche Junior Filles

Dans nos archives POINT DE VUE : Foot, argent et pouvoir !Médailles d'argent (7)

Ranim Bechraoui : 100 m Haches Junior Filles

Loujain Guizani : 800 m Junior Filles

Qatr El Nada Jawad : Lancer du poids Junior Filles

Mariem Mouaddeb : Triple saut Junior Filles

Mohamed Aziz Cheniter : 400 m haies garçons juniors

Mohamed Amir Khachnaoui : 1.500 m garçons juniors Mohamed Chamseddine Brahmi: Saut en hauteur garçons juniors

Médailles de bronze (6)

Dhia Eddine Ben Rahouma: Lancer de javelot garçons juniors

Tasnim Ben Ali : 200 m filles juniors

Qatr El Nada Jawad : Lancer de disque filles juniors

Iris El Attaoui : Lancer de javelot filles juniors

Amina Cheniba : Triple saut filles juniors

Relais 4 nages filles juniors (Amina Cheniba-Ranim Bechraoui-Tasnim Ben Ali-Loujain Guizani)