Maroc: Rabat-Salé-Kénitra - L'USFP réunit ses candidats autour du Premier secrétaire

11 Septembre 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Rabat accueillera dimanche 13 septembre, à dix heures, un grand rassemblement politique organisé par l'Union Socialiste des Forces Populaires. La rencontre se tiendra au théâtre Mohammed V, sous la présidence du premier secrétaire du parti, Driss Lachguar.

Autour de lui se retrouvera l'ensemble des candidats et candidates que le parti présente dans la région Rabat-Salé-Kénitra, une douzaine de figures couvrant les circonscriptions de Rabat, Salé, Skhirat-Témara, le Gharb, ainsi que les provinces de Khémisset et de Kénitra.

Ce meeting s'annonce comme un moment de mobilisation avant l'échéance électorale, l'occasion pour la direction du parti de resserrer les rangs autour d'une équipe au complet. Les organisateurs invitent les militants et sympathisants à se joindre au rassemblement dès l'ouverture des portes.

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