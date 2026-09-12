Maroc: Esclavage et traite des personnes - Une ONG alerte le CDH sur la vulnérabilité des populations des camps de Tindouf

L'ONG Promotion du développement économique et social (PDES) a attiré l'attention, lors de la 63e session du Conseil des droits de l'homme, vendredi à Genève, sur les facteurs de vulnérabilité liés aux situations de déplacement prolongé, notamment dans les camps de Tindouf, dans le sud-ouest de l'Algérie.

Intervenant au nom du PDES lors du dialogue interactif avec la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d'esclavage et la traite des personnes, la militante des droits de l'homme Aïcha Duihi a souligné que les risques de traite des personnes et de formes contemporaines d'esclavage ne peuvent être dissociés de la marginalisation, de la pauvreté, du déplacement, de la discrimination et des obstacles à l'accès à la justice.

Cette question revêt une importance particulière en Afrique du Nord et dans l'espace sahélo-saharien, où les migrations et les situations de déplacement prolongé peuvent entraîner plusieurs facteurs de vulnérabilité, notamment la dépendance économique, la limitation de la liberté de mouvement, l'accès insuffisant aux services essentiels et la faiblesse des mécanismes de protection, a-t-elle relevé, notant que les femmes et les enfants demeurant particulièrement exposés.

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Dans ce contexte, l'oratrice a spécifiquement évoqué les situations de déplacement prolongé dans les camps de Tindouf et soulevé la question des garanties nécessaires pour assurer une identification indépendante des risques et des victimes potentielles lorsque l'accès aux populations, aux mécanismes de plainte et aux voies de recours effectives peut être soumis à des contraintes institutionnelles.

Elle a rappelé que le Comité des droits de l'homme avait déjà souligné, concernant les camps de Tindouf, l'importance de garantir des recours effectifs aux personnes relevant de la juridiction de l'État.

Mme Duihi a, à cet égard, demandé à la Rapporteuse spéciale quelles mesures son mandat pourrait promouvoir afin de garantir, dans les situations de déplacement prolongé, un accès indépendant aux populations vulnérables, l'identification précoce des victimes potentielles ainsi que des mécanismes de plainte, de protection et de recours réellement accessibles, en particulier pour les femmes et les enfants.