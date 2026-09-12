Sénégal: Dernières nominations - Ces profils techniques à l'expérience politique avérée

À travers les dernières nominations intervenues, jeudi 10 septembre, en Conseil des ministres, plusieurs lectures se dégagent. Au-delà de la logique de continuité de l'État et du renouvellement de certains postes stratégiques, ces décisions portent un signal politique: le parti Kiraay se renforce et consolide progressivement son appareil.

Si les nominations répondent naturellement aux impératifs de fonctionnement de l'administration et de l'État, leur portée politique mérite toutefois d'être examinée de plus près. Plusieurs d'entre elles enregistrées au dernier conseil des ministres concernent de grandes figures, de la scène politique nationale. Certaines comptent parmi les membres fondateurs de Kiraay disposant d'une expérience, d'un ancrage qui en font des acteurs de poids, dans la structuration du nouveau parti présidentiel. Une dynamique qui pourrait, à terme, redessiner les équilibres internes et renforcer la capacité de Kiraay à se projeter durablement sur l'échiquier politique national.

Me Moussa Diop, nommé Délégué général Pôles urbains de Diamniadio

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Cet avocat de profession a auparavant occupé le poste de Directeur général de Dakar Dem Dikk, sous la présidence de Macky Sall. Si leurs relations se sont progressivement distendues à la fin du règne de ce dernier, jusqu'à conduire l'intéressé à rejoindre les rangs de l'opposition, il n'en demeure pas moins qu'il a longtemps cheminé aux côtés de l'Alliance pour la République (APR).

Homme de verbe, doté d'un sens aigu de la répartie, il reste un débatteur redoutable, rompu aux joutes politiques et médiatiques. Il dispose par ailleurs d'un solide ancrage affectif et politique dans sa ville natale de Podor, où il bénéficie d'une base relationnelle et militante susceptible de constituer un atout, dans toute stratégie d'implantation territoriale. Sa nomination apparaît ainsi comme un choix à la fois politique et managérial. Par son expérience de la gestion publique, sa maîtrise des débats politiques et son ancrage territorial, il pourrait constituer un renfort de poids dans la défense et la mise en oeuvre de la vision du chef de l'État.

Babacar Abba Mbaye, nommé DG de la SONAGED

Babacar Abba Mbaye a fait ses premières armes au sein du Parti socialiste (PS), où il s'est formé aux arcanes de la politique, sous l'aile de Khalifa Ababacar Sall. Lorsque ce dernier est exclu du PS, Abba Mbaye le suit dans la création de Taxawu Sénégal, dont il deviendra rapidement l'une des figures de proue et l'un des défenseurs les plus constants de la ligne politique fondée, sur l'héritage socialiste.

Élu député sous la bannière de Yewwi Askan Wi, il s'impose progressivement comme une voix identifiable, dans l'opposition. À la suite des dernières élections législatives, il prend toutefois ses distances avec Taxawu Sénégal, pour lancer sa propre formation politique, avant de rejoindre le processus de structuration de Kiraay, dont il figure aujourd'hui parmi les membres fondateurs.

Fort de ce parcours, marqué par plusieurs séquences importantes de la vie politique sénégalaise, ce juriste fiscaliste intègre Kiraay avec une expérience certaine des combats électoraux, des rapports de force politiques et de l'organisation militante. Son profil pourrait ainsi constituer un atout stratégique, dans la consolidation du parti Kiraay, particulièrement dans le Nord du pays, à Saint Louis.

Modou Bara Gaye, nommé DG Dakar Dem Dikk

Bara Gaye est un pur produit du Parti démocratique sénégalais (PDS), dont il a gravi pratiquement tous les échelons, jusqu'à atteindre les plus hautes responsabilités de l'organisation. Son parcours lui a permis de connaître aussi bien les rigueurs de l'opposition que les exigences de l'exercice du pouvoir, une double expérience qui constitue aujourd'hui un capital politique non négligeable.

Ancien ministre, ce spécialiste en management des programmes et projets de développement jouit d'une expérience qui transcende les appareils politiques. Élu à deux reprises maire de Yeumbeul, il s'est également aguerri à la gestion des collectivités territoriales et aux réalités du terrain politique local. Cette expérience lui confère une connaissance concrète des dynamiques territoriales, des réseaux d'influence et des ressorts de la mobilisation d'expertise.

Stratège politique et fin connaisseur des mécanismes de structuration et d'animation d'un parti, Bara Gaye pourrait ainsi jouer un rôle déterminant dans la consolidation de Kiraay. Son expérience, son vécu électoral et son ancrage militant en font un renfort de poids, pour le parti présidentiel, dans sa structuration et déploiement de terrain.

Gallo Ba, nommé DG AGEROUTE Sénégal

Cet inspecteur du Travail est maire de Mbacké, depuis janvier 2022 et a également occupé le portefeuille de ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, de septembre 2022 à avril 2024. Ce double parcours, à la fois institutionnel et territorial, lui confère une expérience particulièrement utile, dans la nouvelle configuration politique.

Mbacké constitue en effet l'un des points névralgiques de la carte électorale nationale. À quelques kilomètres de Touba, ville à la forte charge religieuse, sa commune représente un territoire stratégique pour toute formation ambitionnant de consolider son implantation dans le centre du pays. À ce titre, son rôle pourrait être déterminant dans le déploiement effectif de Kiraay à Mbacké et, plus largement, dans son rayonnement dans cette zone à forts enjeux électoraux.

Ancien responsable de l'APR, M. Ba n'est pas un novice en politique. Son expérience au sein d'un grand appareil, conjuguée à son mandat de maire et à son passage au gouvernement, lui confère une connaissance appréciable des mécanismes politiques, institutionnels et territoriaux.

Cheikh Issa Sall, nommé DG Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics

Actuellement maire de Mbour, Cheikh Issa Sall a rejoint Kiraay et figure même parmi les membres fondateurs de cette nouvelle formation politique. Son parcours, à la croisée de la haute administration, de la gestion publique et de la politique locale, en fait un profil particulièrement expérimenté au sein du nouveau parti.

Ancien magistrat de la Cour des comptes, il a dirigé l'Agence de développement municipal (ADM) de 2015 à 2023, avant de prendre les commandes de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), en septembre 2023, poste qu'il a occupé jusqu'en mai 2024. Cette expérience à la tête de deux institutions majeures lui a permis d'acquérir une solide maîtrise des politiques publiques, des mécanismes de financement et des problématiques liées au développement territorial.

Élu maire de Mbour en 2022, Cheikh Issa Sall dispose également d'un ancrage politique et territorial dans une zone stratégique. Mbour, pôle économique et démographique majeur de la Petite Côte, constitue un territoire à fort potentiel électoral et un point d'appui important pour toute d'implantation politique.