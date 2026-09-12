Sénégal: Bassirou Diomaye Faye reçoit la PDG de France Médias Monde

11 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, vendredi 11 septembre 2026, au Palais de la République, la Présidente-Directrice Générale de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, accompagnée d'une importante délégation. Les échanges ont notamment porté sur les activités du groupe au Sénégal et sur les perspectives de coopération dans le secteur audiovisuel.

France Médias Monde réaffirme son ancrage au Sénégal

Au cours de cette audience, Marie-Christine Saragosse a présenté au Chef de l'État les activités de France Médias Monde au Sénégal, où Radio France Internationale (RFI) émet en modulation de fréquence (FM) depuis 1991 à Dakar et dans huit autres villes du pays.

Depuis 2019, le groupe dispose également d'une rédaction installée à Dakar, qui produit des programmes en fulfulde et en mandenkan. France Médias Monde emploie par ailleurs environ 70 personnes au Sénégal, en grande majorité des journalistes sénégalais.

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La responsable du groupe a également présenté au Président de la République le programme d'investissement conduit au Sénégal sur la période 2020-2028.

Le Sénégal réaffirme son attachement à la liberté de la presse

Le Président Bassirou Diomaye Faye a salué l'engagement de France Médias Monde au Sénégal. Il a rappelé que le pays demeure ouvert à l'ensemble des médias et attaché à la liberté de la presse, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Le Chef de l'État a, dans le même temps, réaffirmé la disponibilité de l'État à accompagner les acteurs du secteur audiovisuel, notamment dans le développement de la production et de la diffusion des contenus.

À l'issue de l'audience, les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre un dialogue constructif, avec l'objectif de contribuer au développement d'une information de qualité.

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