Sénégal: Saint-Louis - La centrale de Gandon à 85% d'exécution

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, a visité jeudi le chantier de Ndar Energies à Gandon, en compagnie de l'ambassadrice de Türkiye au Sénégal, Dilşad Kirbaşli Karaoğlu. Le projet, réalisé à 85 %, doit contribuer à renforcer l'offre électrique nationale grâce à l'utilisation du gaz local.

Le chantier de Ndar Energy à Gandon avance à grands pas. La centrale, développée avec le groupe turc Aksa Energy, affiche un taux d'exécution de 85 %, selon les responsables du projet. Sa première mise en service est annoncée vers la fin de cette année, tandis que la finalisation complète de l'infrastructure est prévue en 2027.

D'une capacité annoncée de 250 MW, la centrale doit participer au renforcement de la production électrique du Sénégal et accompagner la stratégie nationale de valorisation du gaz naturel. Elle fait partie des projets appelés à soutenir le développement du « Gas to Power », qui vise à utiliser davantage les ressources gazières locales dans la production d'électricité.

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« Nous avons réalisé 85 % de notre projet et la mise en service est prévue vers la fin de cette année », a indiqué le directeur du développement des affaires d'Aksa Energy en Afrique Musa Salle. Selon lui, la centrale permettra notamment d'augmenter la puissance disponible pour les populations de Saint-Louis et du Sénégal.

Le chantier constitue également une importante source d'emplois. Quelque 1 000 personnes y travaillent actuellement, dont environ 80 % de Sénégalais, soit près de 800 travailleurs. « Nous respectons le contenu local », a souligné le chef de projet de Ndar Energies, qui précise que plusieurs entreprises sénégalaises interviennent également comme sous-traitants.

La visite a aussi permis de mettre en avant la coopération entre le Sénégal et la Türkiye dans le domaine énergétique. L'ambassadrice Dilşad Kirbaşli Karaoğlu s'est félicitée de l'avancement du projet et de la présence du ministre de l'Énergie sur le site.

« Nous sommes au service de nos amis et de nos frères sénégalais pour la souveraineté énergétique du Sénégal, avec notre transfert de technologie, notre transfert du savoir-faire et la création de l'emploi », a-t-elle déclaré. Pour les responsables du projet, l'utilisation du gaz local donnera à Ndar Energies une dimension à la fois économique et stratégique.

La centrale devrait ainsi constituer un maillon important du dispositif destiné à transformer les ressources gazières du pays en électricité. Avec l'accélération des travaux à Gandon, Ndar Energies entend se positionner parmi les infrastructures énergétiques majeures attendues dans le Nord du Sénégal, avec l'ambition de contribuer à la souveraineté énergétique et à l'industrialisation du pays.