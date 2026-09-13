Congo-Kinshasa: Comment comprendre le langage des non-croyants du virus Ebola ?

11 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Comment comprendre le langage des non-croyants du virus Ebola ?

Malgré les milliers de décès et les nombreuses campagnes de sensibilisation, certaines personnes continuent de nier l'existence du virus Ebola et de propager des rumeurs qui compliquent les efforts de riposte. Pourquoi ce discours persiste-t-il ? Quels sont ses effets sur la communauté et sur le respect des mesures de prévention ?

Dans cette édition de « C'est le ton qui fait la panique », Jody Daniel Nkashama et Jocelyne Musau reçoivent le Docteur Gabriel Nsakala, professeur en santé publique internationale, expert en communication de santé et expert en appui à la riposte contre Ebola. À travers des analyses et des sketches inspirés de situations réelles, l'émission décrypte les mécanismes de la désinformation, les raisons de l'incrédulité face à la maladie et les moyens de promouvoir une communication responsable pour protéger la population.

Une réflexion sur le rôle des mots dans la lutte contre les épidémies et sur l'importance de s'informer auprès de sources fiables.

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