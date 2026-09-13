Cote d'Ivoire: Officiel - La figure de proue du hip-hop Suspect 95 devient le nouvel ambassadeur de la marque internationale de paris MELBET

Abidjan, [10/09/2026] -- Fin des rumeurs et du suspense ! Ce dont tout Internet parlait depuis une semaine est désormais officiellement confirmé. Le géant mondial de l'iGaming MELBET est fier d'annoncer la signature d'un partenariat avec l'une des personnalités les plus influentes de l'industrie musicale africaine : le rappeur Suspect 95.

La collaboration entre la marque internationale et Suspect 95 s'inscrit dans une logique naturelle. En 15 ans de présence sur le marché international, MELBET a développé un vaste écosystème présent dans 130 pays et réunissant plus de 800 000 utilisateurs. Plusieurs fois récompensée lors de prestigieuses cérémonies telles que SiGMA, EVENTUS et AffPapa, la marque mise sur un produit auquel des millions de personnes font confiance et s'associe à des valeurs de fiabilité et de croissance durable sur des marchés solides.

C'est précisément pour cette raison que l'entreprise choisit des partenaires capables de fixer les standards et de créer les tendances. Suspect 95, incarnation de la réussite, de l'ambition et de la confiance en soi, rejoint désormais la prestigieuse famille des ambassadeurs internationaux de MELBET. Il évolue ainsi aux côtés de la légende et champion de l'UFC Kamaru Usman et du club le plus titré d'Italie, la Juventus.

MELBET a commenté cette signature majeure en ces termes :

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« Nous ne recherchions pas simplement une personnalité connue, mais un véritable leader d'opinion dont la voix compte. Suspect 95 est synonyme de réussite et de détermination. Son énergie et sa proximité avec son public correspondent parfaitement à notre philosophie. Ensemble, nous préparons de nombreuses surprises pour les joueurs ivoiriens. »

« C'est un grand honneur pour moi de rejoindre une équipe d'une telle envergure internationale », déclare Suspect 95. « MELBET, c'est le plus haut niveau mondial. Nous partageons les mêmes valeurs : la volonté d'être les premiers et l'envie d'offrir aux gens les meilleures émotions. Préparez-vous, nous avons quelque chose de grandiose en réserve pour vous ! »

Dans le cadre de ce partenariat, Suspect 95 deviendra le visage des grandes campagnes publicitaires de MELBET en Côte d'Ivoire. Les joueurs et les fans pourront profiter d'offres exclusives et de jeux-concours avec des prix à gagner. Inscris-toi sur MELBET avec le code promo suspect95 pour recevoir un bonus de 200 % jusqu'à 130 000 XOF sur ton premier dépôt !