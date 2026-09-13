Cote d'Ivoire: Étiquetage des produits chimiques/ Professeur Ziao Nahossé Aboubacar - « Un produit à vendre doit clairement indiquer les risques liés à son utilisation » (Interview)

Professeur titulaire de chimie à l'Université Nangui Abrogoua et directeur de laboratoire de recherche au sein de cette université, Ziao Nahossé Aboubacar parle de la nécessité pour la Côte d'Ivoire d'adopter le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (Sgh) afin de limiter les dangers liés à leur utilisation.

Professeur, qu'est-ce que le Système général harmonisé (SGH) et quel est son rôle dans la gestion des produits chimiques ?

Le SGH signifie Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques. On peut aussi dire système général de classification et d'étiquetage, c'est-à-dire que l'on peut parler de classification avant l'étiquetage.

C'est un système de l'Organisation des Nations unies (ONU), en vigueur depuis 2002, qui demande à tous les pays du monde entier, puisque nous sommes devenus un village planétaire, d'étiqueter leurs produits chimiques.

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Parce qu'un produit chimique possède, avant tout, une dangerosité qu'on ne peut lui enlever. Ce qu'on peut faire, c'est de s'en protéger afin de diminuer les risques. Pour cela, il faut que tout le monde soit informé du danger de ces produits.

Il faut donc étiqueter les produits, les classifier et y apposer des symboles. C'est l'objet du SGH. Il s'agit de mettre sur les produits des symboles et des messages accessibles à tous les pays.

Un produit chimique, au sens du SGH, est une substance ou un mélange de substances, naturelles ou synthétiques, pouvant présenter des propriétés dangereuses pour la santé humaine, l'environnement ou les biens.

Quels sont ces messages ou ces symboles ?

En termes de symboles, tout est totalement harmonisé. Harmonisé veut dire au niveau international. Il y a ce qu'on appelle les pictogrammes. Il y en a neuf au total qui ont été adoptés par l'ONU.

Ces neuf pictogrammes sont des symboles qui sont censés porter un message à tout le monde, que l'on sache lire ou non.

Quand on met, par exemple, une flamme sur un produit, tout de suite, on se dit que ce produit est inflammable. Ou encore lorsqu'on voit le symbole d'un crâne humain avec des os croisés, on pense immédiatement à la mort.

Ce sont des symboles comme ceux-là, au nombre de neuf, que l'ONU a adoptés et que l'on doit mettre sur les produits pour indiquer leur dangerosité.

Pourquoi l'ONU a-t-elle adopté ces différents symboles à mettre sur les produits ?

C'est une histoire qui date de longtemps. Il y a eu des catastrophes très importantes dans l'histoire. Il y en a une qui remonte à 1947, aux États-Unis, et une autre en Inde, où il y a eu des accidents impliquant des produits chimiques qui ont fait des milliers de morts et, plus tard, provoqué des intoxications qui ont continué à créer des désagréments aux enfants qui naissaient.

Il y a même des catastrophes dont les effets persistent encore aujourd'hui. Tout près de nous, nous avons vu, en 2020, une catastrophe au Liban où un produit chimique a explosé, faisant des milliers de morts et détruisant le port.

C'est l'ensemble de ces catastrophes qui a poussé l'ONU à considérer qu'il était important de se pencher sur le domaine des produits chimiques, parce qu'on ne peut pas s'en passer.

À un produit chimique, vous ne pouvez pas enlever sa dangerosité. Ce que vous pouvez faire, c'est diminuer le risque. Les symboles utilisés par l'ONU sont donc destinés à informer les populations, afin de réduire les risques liés à l'exposition aux produits chimiques.

Existe-t-il des cas d'incidents de ce type qui ont été relevés en Côte d'Ivoire ?

Bien sûr. Il y a eu, récemment, le cas d'intoxication à Andé, où l'on a enregistré des cas très importants.

Il y a également eu le cas de la mine d'Ity où un produit a été déversé.

Même si cela remonte à plusieurs années, vous vous souvenez certainement du cas Trafigura, avec des déchets toxiques déversés en Côte d'Ivoire. Même si, en 2006, le SGH n'était pas encore très vulgarisé.

En matière d'étiquetage des produits, quelle est la situation en Côte d'Ivoire ?

J'ai personnellement fait le tour de plusieurs supermarchés que je ne citerai pas ici. Les produits présents dans les supermarchés comportent très peu de symboles. J'ai même déploré cette situation.

Mais on peut attribuer cela à certaines raisons. Je ne les condamne pas pour autant, mais le SGH que nous promouvons l'autorise en partie. Parce qu'il ne faut pas non plus effrayer les clients avec trop de symboles.

C'est une première raison. La deuxième, c'est que des produits comme l'eau de Javel, qui est très utilisée et concernée par le SGH, ou encore le vinaigre, sont des produits chimiques. Mais ils ne le sont pas toujours à des concentrations suffisamment élevées pour représenter un véritable danger pour les ménages.

Le seul problème que j'ai relevé et qu'il faudrait signaler à nos parents, c'est que le mélange de vinaigre avec l'eau de Javel est dangereux.

Chimiquement, si vous mélangez l'eau de Javel, qui contient de l'hypochlorite de sodium, avec le vinaigre, qui contient de l'acide acétique, vous produisez du dichlore, un gaz toxique.

Ce danger est signalé en Europe. On écrit sur les bouteilles de vinaigre : « Attention, ne pas mélanger avec de l'eau de Javel. »

J'ai donc recommandé que nous puissions faire la même chose. On ne va peut-être pas demander de mettre une tête de mort sur une bouteille de vinaigre, mais en réalité, c'est ce qu'il faudrait faire pour certains usages.

Le SGH peut-il recommander des symboles moins effrayants que la tête de mort pour signaler qu'un produit contient un élément chimique ?

Selon le SGH, tous les produits classifiés doivent porter un symbole.

Lorsqu'un produit est moins dangereux, on utilise le symbole « Attention », représenté par un triangle contenant un point d'exclamation.

Il suffit que le produit présente une petite part de dangerosité pour qu'un symbole soit apposé. Maintenant, si le produit ne présente aucun danger, alors aucun symbole n'est nécessaire.

Quelles sont les classifications établies par l'ONU en fonction des types de danger ?

L'ONU, effectivement, dans le cadre du SGH, a classifié les dangers. En réalité, il y a 29 classes de danger qui ont été identifiées par l'ONU, mais elles sont regroupées en trois grandes catégories.

Tous ces détails figurent dans un document de l'ONU qui compte près de 650 pages.

Il y a les dangers physiques, les dangers environnementaux et les dangers pour la santé.

Un produit qui peut provoquer un cancer, par exemple, fait partie de la catégorie des dangers pour la santé. Un produit qui peut exploser ou s'enflammer fait partie de la catégorie des dangers physiques.

Mais un produit qui peut attaquer l'environnement, tuer des poissons dans une lagune par exemple, fait partie de la catégorie des dangers environnementaux.

Quel est le domaine dans lequel les consommateurs sont aujourd'hui les plus exposés aux dangers en Côte d'Ivoire ?

En Côte d'Ivoire, compte tenu du caractère fortement agricole de notre pays, j'ai pu avoir accès à des sources qui indiquent que 95 % des produits chimiques qui entrent en Côte d'Ivoire et qui sont homologués sont des pesticides.

Je dis bien 95 %. Cela représente plus de 2 500 produits pesticides, tous aussi dangereux les uns que les autres, qui sont utilisés dans le secteur agricole.

C'est véritablement le secteur dans lequel l'État doit faire davantage d'efforts.

Mais je peux dire qu'il y a quand même un petit espoir de ce côté-là, parce que tous ceux qui importent des pesticides se sont regroupés au sein d'une faîtière appelée CropLife, qui travaille sous l'autorité de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

CropLife fait la promotion du Sgh pour les pesticides. Mais apparemment, cela n'est pas suffisant puisque nous relevons chaque année des incidents à l'intérieur du pays. Le problème, c'est qu'on peut étiqueter un produit, mais une fois arrivé au village, nos parents le transvasent dans un contenant qui ne porte plus aucun symbole. C'est là que l'État doit intervenir pour mettre à la disposition de nos parents des contenants spécifiques qui devraient être obligatoirement utilisés, parce que l'État dispose de relais sur le terrain. Ces relais doivent expliquer et imposer certaines règles, notamment le fait que tel ou tel produit ne doit pas être transvasé. Nos parents ont souvent besoin d'utiliser de petites quantités de produits, mais il faut prévoir plusieurs formats de conditionnement afin d'éviter les transvasements.

Nous assistons aujourd'hui à l'émergence de nombreux produits fabriqués de manière artisanale et commercialisés sur Internet : savons, produits cosmétiques, crèmes éclaircissantes ou encore thés amincissants. Le Sgh peut-il contribuer à mieux encadrer ces produits et à protéger les consommateurs ?

Absolument. Concernant les thés et certains produits alimentaires, il faut préciser que le Sgh prévoit des classifications particulières. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du vinaigre. C'est un produit chimique puisqu'il contient de l'acide acétique, mais il est classé comme un aliment. Lorsqu'un produit est destiné à l'alimentation, le Sgh prévoit certaines dispositions spécifiques. Il recommande notamment que les concentrations de substances potentiellement dangereuses restent dans des limites acceptables. En revanche, pour les produits destinés à l'éclaircissement de la peau, la question est différente. Beaucoup de ces produits peuvent présenter de véritables risques. Pourquoi éclaircissent-ils la peau ? Parce qu'ils résultent souvent de mélanges chimiques. Or, deux produits qui, pris séparément, ne présentent pas forcément de danger peuvent, une fois mélangés, produire une réaction chimique donnant naissance à une substance potentiellement dangereuse. Le Sgh prend également en compte la dangerosité des mélanges. Théoriquement, ces produits devraient donc être évalués et porter un étiquetage indiquant clairement leur niveau de risque. Malheureusement, dans la pratique, cela est rarement fait. Il s'agit avant tout d'une activité commerciale.

Beaudes produits chimiques. Quel risque court la Côte d'Ivoire si elle n'adopte pas ce système ?

coup de fabricants hésitent à afficher des symboles de danger sur leurs produits parce qu'ils craignent de décourager les consommateurs. Pourtant, ces informations devraient être clairement indiquées afin de protéger les utilisateurs.

Quel est le processus pour étiqueter un produit selon le Sgh ?

L'étiquetage d'un produit nécessite des évaluations scientifiques précises. Pour déterminer la dangerosité d'un produit, il faut réaliser des essais chimiques selon des protocoles bien établis. J'ai évoqué précédemment un document de référence du Sgh qui compte près de 650 pages. À cela s'ajoute un autre document d'environ 550 pages qui décrit l'ensemble des méthodes d'essai permettant d'identifier les dangers des produits chimiques. Ces procédures sont parfaitement codifiées et reconnues au niveau international. Il faut donc des experts pour les mettre en oeuvre, notamment des chimistes qualifiés, capables de réaliser ces analyses.

La Côte d'Ivoire disposet-elle aujourd'hui des compétences nécessaires pour effectuer ce type d'évaluation ?

Oui, nous disposons de chimistes compétents en Côte d'Ivoire. Les méthodes existent et sont décrites dans les documents techniques du Sgh. Ce qu'il faut renforcer davantage, ce sont les équipements et les moyens matériels permettant de réaliser certaines analyses. Mais sur le plan des compétences humaines, nous avons des chimistes capables d'appliquer ces protocoles. Selon le Sgh, lorsqu'une entreprise met un nouveau produit sur le marché, elle a l'obligation d'en évaluer la dangerosité et d'apposer les étiquettes correspondantes. C'est une responsabilité du fabricant. Lorsqu'un produit est fabriqué, celui qui le commercialise doit être en mesure d'indiquer clairement les risques associés à son utilisation, conformément aux exigences du Sgh.

Cela signifie donc que les coûts liés à l'évaluation et à l'étiquetage reviennent au fabricant ?

Absolument. Avant de mettre un produit sur le marché, le fabricant doit pouvoir fournir les éléments attestant de son évaluation. Aujourd'hui, cette exigence peut parfois susciter des réticences en raison des coûts qu'elle représente. Mais il faut voir cela comme un investissement nécessaire pour garantir la sécurité des consommateurs. Même si nous importons encore beaucoup de produits, Les pays occidentaux ont déjà adopté le Sgh. Cela signifie que si vous souhaitez exporter un produit vers ces pays sans y avoir apposé les pictogrammes du Sgh, ils vont s'en méfier. Certains pourraient même refuser catégoriquement l'entrée de tout produit qui ne respecte pas ces exigences. Cela peut donc freiner les exportations de certains produits ivoiriens. Peut-être que nous ne ressentons pas encore pleinement cette réalité parce que nous ne sommes pas de grands fabricants de produits chimiques. nous devons anticiper l'avenir. La Côte d'Ivoire dispose déjà d'entreprises et de structures qui réalisent des reformulations de produits chimiques importés. Ces activités nécessitent, elles aussi, l'apposition d'étiquette du Sgh avec l'intervention de chimistes qualifiés.

La Côte d'Ivoire fait partie des pays pilotes désignés par l'Onu pour la mise en place du Sgh. Qu'est-ce que cela implique ?

Déjà, il existe quatre pays pilotes en Afrique dans le cadre de la mise en oeuvre du Sgh. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, qui est le seul pays francophone du groupe, du Ghana, du Kenya et du Nigeria. Parmi eux, le Kenya est aujourd'hui le pays le plus avancé dans la mise en oeuvre du système. Le statut de pays pilote implique avant tout un engagement de l'État. En effet, l'Onu formule des recommandations, mais elle ne dispose pas d'un pouvoir contraignant sur les États. Elle ne peut pas imposer ses décisions sous forme de lois ou de règlements nationaux. Il revient donc à chaque pays de prendre les textes juridiques nécessaires à leur application. Pour la Côte d'Ivoire, cela signifie qu'il faut adopter des lois ou des décrets afin de rendre obligatoire l'application du Sgh. Une fois ce cadre réglementaire mis en place, l'Onu pourra déployer pleinement les mécanismes d'accompagnement prévus pour les pays pilotes. À ce stade, l'Onu finance déjà la formation d'experts ivoiriens, dont j'ai fait partie. Toutefois, tant que les textes réglementaires ne seront pas adoptés, il sera difficile de passer à une application effective du système. C'est pourquoi il est essentiel que l'État accélère ce processus. J'ai d'ailleurs appris que le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, à travers la direction des déchets industriels et des substances chimiques (Dedis), travaille actuellement sur des projets de loi et de décrets en vue de l'adoption du Sgh en Côte d'Ivoire.

Quels avantages le statut de pays pilote offre-t-il à Côte d'Ivoire ?

Le premier avantage est l'accompagnement technique et institutionnel de l'Onu. Tous les pays pilotes bénéficient d'un appui pour faciliter la mise en oeuvre du système. Ensuite, l'adoption du Sgh renforce la visibilité et la crédibilité du pays sur la scène internationale. En adoptant un système reconnu par les Nations unies, la Côte d'Ivoire se positionne comme un partenaire fiable en matière de gestion des produits chimiques.

Aujourd'hui encore, les produits chimiques qui entrent ou sortent du pays ne sont pas tous identifiés selon les normes du Sgh. Chaque secteur utilise souvent ses propres symboles. Il n'est pas rare de voir, sur certains camions transportant des produits chimiques, un mélange de symboles traditionnels et de pictogrammes du Sgh.

Une fois le système adopté, un langage unique sera utilisé : celui du Sgh. Cela facilitera la compréhension des dangers et harmonisera les pratiques avec les standards faut rappeler que ce système est déjà utilisé depuis plusieurs années dans les pays occidentaux, notamment aux États-Unis et en Europe.

Son adoption facilitera donc les échanges commerciaux avec ces partenaires et renforcera la crédibilité des produits ivoiriens sur les marchés internationaux.

Par ailleurs, cela permettra de mieux protéger les consommateurs, puisque les produits commercialisés ou importés devront respecter des normes internationales d'étiquetage et d'information sur les dangers.

Pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle été sélectionnée comme pays pilote ?

Je considère cela comme un véritable honneur pour notre pays. La Côte d'Ivoire est le seul pays francophone parmi les quatre pays pilotes retenus en Afrique. À mon avis, ce choix est en partie lié à la stabilité du pays.

Les partenaires internationaux privilégient généralement les États qui offrent un environnement stable et favorable à la mise en oeuvre de projets de cette envergure.

Je pense également qu'il s'agit d'un signe de confiance adressé à la Côte d'Ivoire. L'Onu estime certainement que notre pays dispose des capacités nécessaires pour mettre en oeuvre ce système et en faire la promotion dans l'ensemble de l'Afrique francophone.

C'est donc une opportunité importante que nous devons saisir. La Côte d'Ivoire a l'occasion de jouer un rôle de référence dans la région sur les questions liées à la gestion Mais cette situation pourrait évoluer à l'avenir. Je pense qu'un État doit savoir anticiper certaines évolutions. Il est préférable de se préparer dès maintenant plutôt que d'attendre que le problème se pose avec plus d'acuité.

Quels sont les secteurs qui pourraient tirer le plus grand bénéfice de l'instauration du Sgh ?

Le premier bénéficiaire serait le secteur industriel luimême. L'adoption du Sgh contribuerait à renforcer et à moderniser l'industrie.

Ensuite, cela faciliterait considérablement les contrôles au niveau des ports. Aujourd'hui, je me demande parfois sur quelles bases certains contrôles sont effectués concernant les produits chimiques qui entrent dans le pays.

Puisque la Côte d'Ivoire n'impose pas encore officiellement le Sgh, elle peut recevoir des produits qui ne répondent pas nécessairement à ce système. Dès lors, sur quelle base harmonisée les contrôles sont-ils réalisés ? Or, nous disposons déjà d'un système international reconnu.

Si le Sgh est adopté, les contrôleurs pourront simplement vérifier la présence des pictogrammes réglementaires. Une entreprise qui ne respecte pas cette obligation serait immédiatement en infraction.

Aujourd'hui, en l'absence d'un système unique, les références sont parfois dispersées. L'adoption du Sgh permettrait donc d'améliorer considérablement l'efficacité des contrôles.

À mon avis, le Sgh est aujourd'hui l'outil le plus adapté pour renforcer la compétitivité de notre industrie à l'international.

Je suis convaincu que si l'État engage cette sensibilisation à grande échelle, cela contribuera à réduire significativement les accidents chimiques.

RÉALISÉE PAR DANIELLE SERI