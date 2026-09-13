Cote d'Ivoire: Affaire Justin Katinan - La réaction du PPA-CI

La direction du parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) hausse le ton après la mise sous mandat de dépôt de Justin Katinan Koné. Dans une déclaration rendue publique vendredi 11 septembre 2026, le parti de Laurent Gbagbo dénonce une procédure judiciaire qu'il juge disproportionnée et exige la libération de son vice-président ainsi que celle des autres détenus politiques.

La déclaration a été lue par Léon Emmanuel Monnet, président exécutif du parti, qui était entouré de Hubert Oulaye et Assoa Adou. Convoqué dans le cadre d'une plainte déposée par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), le 7 septembre 2026, pour des faits de diffamation, injures et fausses nouvelles en lien avec la question de l'orpaillage illégal, le 4e vice-président du Ppa-CI a finalement été placé sous mandat de dépôt.

Selon la déclaration de la direction du Ppa-CI, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Abidjan, Koné Braman a annoncé, vendredi 11 septembre, la décision de placer Justin Katinan Koné sous mandat de dépôt, avant son transfèrement à la Section antiterroriste puis son déferrement à l'ex-Maca.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le parti de Laurent Gbagbo, le changement de qualification juridique constitue le principal point d'achoppement. Le Ppa-CI affirme qu'au cours de l'audition, les faits reprochés au responsable politique ont évolué d'infractions liées à ses propos à des accusations criminelles beaucoup plus lourdes. La direction du Ppa-CI évoque ainsi des accusations portant notamment sur des « actes terroristes », un « attentat et complot contre l'autorité de l'État », une « participation à un mouvement insurrectionnel » et une « apologie de crimes de meurtre liés aux événements électoraux de 2025 ».

La direction du Ppa-CI exige sa « libération immédiate et sans condition », ainsi que celle des autres personnes qu'elle considère comme des prisonniers politiques. Dernier point annoncé par la direction du Ppa-CI : une réunion d'urgence doit se tenir dans les heures suivantes afin d'examiner la situation et de déterminer la conduite à tenir.