Afrique: Mondial féminin U-20 - Le Ghana se relance et entrevoit un premier huitième de finale

Le Ghana a fait un grand pas vers les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine U-20, mercredi à l'Arena Sosnowiec, en dominant la République de Corée (3-1).

Après avoir lourdement chuté face à l'Équateur (0-3) pour son entrée en lice, les Black Princesses ont parfaitement réagi et peuvent désormais entrevoir une qualification historique pour la phase à élimination directe.

Il aura fallu attendre la seconde période pour voir la rencontre basculer. Capitaine du Ghana, Sarah Nyarko a ouvert le score à la 52e minute d'une frappe parfaitement maîtrisée. Trois minutes plus tard, Ivy Osei Owusu a doublé la mise d'une tentative déviée depuis l'entrée de la surface, après avoir pourtant manqué une belle occasion plus tôt dans la rencontre.

Entrée en jeu en seconde période, Ruth Amponsah a définitivement mis le Ghana à l'abri à la 84e minute, là encore sur une frappe déviée. La République de Corée a sauvé l'honneur dans le temps additionnel grâce à une superbe frappe lointaine de Beom Yeju (90e+5), sans toutefois remettre en cause le succès ghanéen.

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Après sept participations à la Coupe du Monde Féminine U-20 depuis 2010, le Ghana n'a encore jamais réussi à dépasser la phase de groupes. Cette victoire place les Black Princesses en bonne position pour écrire une nouvelle page de leur histoire et accéder, pour la première fois, aux huitièmes de finale. De son côté, laRépublique de Corée, qui avait tenu la France en échec lors de son entrée en lice, devra décrocher un résultat lors de son dernier match pour entretenir ses espoirs de qualification..