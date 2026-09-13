Burkina Faso: Enseignement supérieur - Le Président du Faso inaugure un complexe amphithéâtre de 1 200 places à l'Université Nazi Boni

11 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, a procédé, ce vendredi 11 septembre 2026 à Nasso, à Bobo-Dioulasso, à l'inauguration d'un complexe amphithéâtre ultra-moderne de 1 200 places de l'Université Nazi Boni. Cette infrastructure pédagogiques s'inscrit dans le cadre des initiatives engagées par le chef de l'Etat pour renforcer les capacités d'accueil des établissements d'enseignement supérieur au Burkina Faso.

Les étudiants de l'Université Nazi Boni pourront désormais prendre leurs cours dans des conditions favorables. Ils ont, en effet, bénéficié d'un complexe amphithéâtre ultra-moderne de 1 200 places. L'infrastructure a été inauguré ce vendredi 11 septembre 2026 par le Président du Faso, Chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce joyau, construit et doté d'équipements ultra-modernes s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ).

Doté d'équipements réalisés par des artisans locaux, ce complexe vient renforcer les infrastructures pédagogiques de l'Université Nazi Boni. Sa mise en service participe à la volonté des autorités d'améliorer les conditions d'apprentissage et de formation dans les universités et centres universitaires du pays.

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Elle s'inscrit également dans l'engagement du Président du Faso de construire et d'équiper 40 amphithéâtres à travers le pays. L'infrastructure de Nasso est l'une des 12 amphithéâtres lancée en 2025 à travers le pays.

Cette infrastructure moderne est composée d'un amphithéâtre de 1 200 places, 4 mini amphithéâtres de 210 places, 3 salles pédagogiques de 115 places chacune, 6 laboratoires ultra modernes pouvant accueillir plus de cent étudiants lors des travaux pratiques. Le bâtiment compte également un bloc pédagogique au premier étage comprenant des bureaux, des salles de réunion et une salle de vidéo surveillance.

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