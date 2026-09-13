Gabon: Cybersécurité - Les administrations gabonaises en conditions réelles de riposte sous la supervision de l'ANINF

Pendant l'exercice, les équipes ont dû détecter l'incident, analyser la menace, activer les procédures et coordonner la réponse entre les différentes entités. Loin de la théorie, cette mise en situation a permis d'éprouver les mécanismes de défense existants, d'identifier les failles et de définir les axes prioritaires de renforcement.

Vers une cyberdéfense nationale plus résiliente

En lançant cette opération, l'ANINF confirme son rôle de pilote du dispositif technique de sécurisation de l'écosystème numérique national. Sous l'impulsion de son DG, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, l'Agence travaille à une préparation collective des administrations face à des menaces de plus en plus sophistiquées.

Cet exercice s'inscrit dans le partenariat stratégique entre le Gabon et les États-Unis, avec l'accompagnement technique de MITRE Corporation. Au-delà du test, l'enjeu est clair : bâtir une véritable capacité nationale de réponse aux incidents cyber. Mieux anticiper, mieux communiquer, mieux coordonner.

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À travers cette initiative, l'ANINF réaffirme son engagement pour une cyberdéfense structurée, proactive et résiliente, en cohérence avec la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema : un Gabon plus souverain et mieux protégé dans l'espace numérique.