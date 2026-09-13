Gabon: Le Chef de l'État inaugure le pôle pédagogique CTRI et l'auditorium Pierre-Louis Agondjo Okawé à l'UOBO.

Poursuivant sa série d'inaugurations consacrées à la modernisation des infrastructures universitaires, le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce jour à l'inauguration du pôle pédagogique CTRI et de l'Auditorium Pierre-Louis Agondjo Okawé, à l'Université Omar Bongo Ondimba (UOB).

À son arrivée, le Chef de l'État a été accueilli par les doyens des différentes facultés, avant d'effectuer une visite guidée du nouveau pôle pédagogique CTRI.

Fruit d'un investissement de l'État gabonais, ce complexe à l'architecture résolument techno-futuriste constitue l'une des matérialisations de l'ambition présidentielle de bâtir une université gabonaise de troisième génération, davantage adaptée aux exigences de la formation, de l'innovation et de la compétitivité.

Le pôle pédagogique CTRI comprend notamment huit salles de cours, dix bureaux administratifs, une salle multimédia, un studio d'enregistrement pédagogique répondant aux normes du CAMES ainsi qu'une salle polyvalente entièrement équipée.

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L'infrastructure intègre également des espaces dédiés à la vie étudiante et une unité de traitement des eaux. Grâce à ses capacités d'accueil et à une organisation permettant une utilisation rotative des espaces pédagogiques, le complexe pourra recevoir plus de 2 400 étudiants par jour.

Autre temps fort de cette journée, la réhabilitation de l'emblématique auditorium de l'Université Omar Bongo Ondimba, fermé depuis près de trois décennies.

Totalement rénové et désormais baptisé Auditorium Pierre-Louis Agondjo Okawé, en hommage à l'ancien doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques et ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon. Cet espace retrouve aujourd'hui sa vocation au coeur de l'écosystème universitaire national.

Réalisé à 100 % sur financement de l'État gabonais, le projet porte sur une superficie de 1 800 m². La salle principale dispose désormais d'une capacité comprise entre 470 et 510 places assises et est complétée par une salle de réunion, des sanitaires hommes et femmes, des locaux techniques, deux salles d'attente, deux cabines destinées aux journalistes, une régie son et vidéo, un espace VIP, un sanitaire VIP, un bar pour cocktails ainsi qu'un salon présidentiel.

À travers cette réhabilitation, l'Université Omar Bongo Ondimba se dote d'un cadre moderne capable d'accueillir des conférences, colloques, cérémonies académiques et autres grands événements nationaux et internationaux.

La cérémonie a également été marquée par une séquence consacrée à la mémoire et à la transmission. Au nom de la famille Agondjo Okawé, le représentant de la famille a salué un geste qui, au-delà de la restauration d'un édifice, redonne sa pleine valeur à la mémoire nationale : « Vous redonnez à la mémoire nationale sa pleine valeur. La reconstruction d'une nation commence par le respect de ses anciens. Que cet auditorium soit à jamais le temple de la connaissance. »

Un film documentaire projeté au cours de la cérémonie a par ailleurs permis de mettre en lumière les investissements engagés dans le secteur de l'enseignement supérieur, en lien avec les piliers 2 et 4 du projet de société du Chef de l'État, consacrés notamment au développement des connaissances et des compétences de la jeunesse et à la transformation du pays.

Le documentaire a retracé les efforts engagés en matière de restauration, de modernisation, de restructuration, d'équipement pédagogique et informatique, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des étudiants.

Ces investissements permettront notamment de renforcer les capacités d'accueil des universités du pays, avec la création de 3 500 places supplémentaires au sein de l'UOBO, de l'USS, du CUSS et de l'USTM. La restauration universitaire fait également partie de cette dynamique d'amélioration des conditions de vie estudiantine.

Par ailleurs, l'amélioration des voiries universitaires, l'équipement des salles de cours et le déploiement progressif des infrastructures numériques participent de cette transformation. L'objectif fixé est d'atteindre une couverture Wi-Fi de 100 % au sein des établissements concernés à partir de la mi-octobre 2026.

À travers ces réalisations, le Chef de l'État entend faire de l'enseignement supérieur un véritable levier de transformation économique et sociale, en créant les conditions nécessaires à l'émergence de nouvelles compétences et de nouvelles forces motrices capables de porter le développement du Gabon.

L'ambition est également de permettre au pays de construire ses propres écosystèmes d'innovation, afin de favoriser l'émergence d'une jeunesse mieux formée, davantage connectée aux réalités du monde et capable de contribuer pleinement à la transformation de l'économie nationale.

Le Chef de l'État a également poursuivi sa visite à travers le rectorat réhabilité, les espaces dédiés à la musique et les dortoirs, avant de se rendre au restaurant universitaire où il a échangé avec les étudiants sur leurs conditions de vie et d'études.

En marge de cette séquence consacrée à l'enseignement supérieur, le Chef de l'État s'est également rendu sur le chantier du futur boulevard de la Transition.

Long de plus de trois kilomètres, cet axe stratégique doit contribuer à améliorer la circulation et la mobilité dans cette partie de Libreville. Le Président de la République a pu apprécier l'état d'avancement du chantier et rappeler l'importance du respect des engagements pris pour la réalisation de cette infrastructure.

Le Chef de l'État réaffirme ainsi sa volonté de faire de la modernisation des infrastructures publiques, de l'amélioration du cadre universitaire et de l'investissement dans la jeunesse des priorités majeures de la transformation du Gabon.

De la restauration du patrimoine universitaire à la construction d'infrastructures modernes, l'action engagée vise un même objectif : donner à la jeunesse gabonaise les connaissances, les compétences et les conditions nécessaires pour bâtir un avenir à la hauteur des ambitions du Gabon.