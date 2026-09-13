Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et la Première dame Zinash partagent un repas de fête du Nouvel An avec la communauté

11 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayachew ont partagé le repas du Nouvel An avec des membres de la communauté locale, perpétuant ainsi une tradition éthiopienne chère au peuple consistant à célébrer ensemble les grandes occasions.

Selon le cabinet du Premier ministre, ce rassemblement reflétait la culture durable du partage, de la solidarité et de la cohésion qui caractérise depuis longtemps la société éthiopienne.

La tradition consistant à accueillir et à partager des repas avec ses voisins, sa famille et les membres de la communauté reste profondément ancrée dans la vie éthiopienne, et elle est particulièrement visible lors des grandes fêtes telles que le Nouvel An.

Le fait que cette tradition se perpétue à travers les générations met en évidence la résilience des riches valeurs sociales et culturelles de l'Éthiopie, où l'hospitalité, les liens communautaires et l'entraide font toujours partie intégrante de la vie quotidienne et des fêtes, a-t-on appris.

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