Madagascar: Football - Qualifications CAN U23 - Les Barea prévoient deux matchs amicaux

Après le désistement des Comores, la sélection malgache U23 envisage de disputer deux rencontres amicales avant d'aborder le deuxième tour des éliminatoires de la CAN.

Matchs de préparation. Les Barea U23 ont validé leur ticket pour le second tour des qualifications à la CAN des moins de 23 ans - qualificative pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 - suite au forfait des Comores au premier tour.

Les protégés de la fédération affronteront ainsi d'entrée les Bafana-Bafana sud-africains. Le match aller est prévu le 9 novembre et le retour le 17 novembre. Le team manager, Solonirina Raharijaona, et son staff disposent de moins de deux mois pour finaliser la sélection et préparer l'équipe nationale. Ils envisagent d'organiser prochainement deux matchs amicaux en France. « Nous sommes pour l'heure en cours de négociation. Des agents s'occupent des démarches et nous attendons de voir l'évolution de la situation. Nous avons contacté des équipes européennes et africaines », souligne Solonirina Raharijaona.

Le regroupement final devrait débuter le 22 septembre pour se terminer le 1er octobre, c'est-à-dire dans un peu plus d'une semaine.

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Présentation

Les deux confrontations de préparation pourraient se tenir les 26 et 30 septembre. Entre-temps, les passionnés du ballon rond attendent impatiemment la présentation officielle des membres du staff technique (à l'étranger et à Madagascar), la liste des joueurs retenus - qui pourrait être constituée en majorité d'expatriés - ainsi que le programme officiel de préparation.

Pour rappel, Madagascar devait initialement rencontrer les Coelacanthes comoriens au premier tour, avec un match aller programmé le 28 septembre et un retour prévu le 6 octobre. Face à eux se dresse désormais l'Afrique du Sud, une grande nation du football africain à ne pas sous-estimer. Elle a déjà remporté deux médailles de bronze à la CAN U23 (en 2015 et 2019) et compte deux participations aux Jeux Olympiques, notamment en 2000 à Sydney et en 2016 à Rio.