Madagascar: Tennis / Circuit ITF J30 - Madagascar renoue avec les circuits internationaux

Le J30 revient à Madagascar avec deux étapes au COT, offrant aux jeunes joueurs l'occasion de gagner des points et de se mesurer à une opposition internationale.

Déjà au programme de la fédération malagasy de tennis en 2025, mais annulé pour des raisons de sécurité liées aux troubles de la crise de septembre de l'an dernier, le World Tennis Tour Juniors J30 revient à Madagascar avec deux étapes programmées au Club Olympique de Tananarive. La première manche, ou « Leg 1 », débutera du 29 septembre au 4 octobre, tandis que la seconde manche, ou « Leg 2 », s'enchaînera du 6 au 10 octobre.

Pour les jeunes joueurs de la catégorie U18 et moins, cette compétition internationale représente à la fois une occasion de se mesurer à une opposition étrangère, de récolter de précieux points et de poursuivre leur progression sans avoir à supporter les lourdes dépenses liées à un déplacement à l'étranger.

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Cette dimension prend une importance particulière dans le contexte malgache. Pour espérer progresser dans le classement et multiplier les expériences internationales, un jeune joueur doit normalement participer à des tournois organisés dans différents pays. Or, les frais de transport aérien, d'hébergement, de restauration, de déplacement et d'accompagnement peuvent rapidement peser sur le budget familial.

À Madagascar, où la pratique du tennis de haut niveau représente déjà un investissement conséquent pour les parents, pouvoir disputer une compétition internationale à domicile constitue donc un avantage non négligeable.

Positifs

Les deux étapes prévues au Club Olympique de Tananarive offrent ainsi aux jeunes Malgaches une rare opportunité de bénéficier d'un environnement international tout en limitant considérablement les dépenses liées au voyage. Pour les familles, cela signifie notamment moins de frais logistiques et la possibilité d'éviter un déplacement à l'étranger, tout en permettant au joueur de rester dans un cadre familier.

Sur le plan sportif, l'enjeu est tout aussi important. Affronter des joueurs étrangers permet de mesurer son niveau, d'identifier ses lacunes et d'acquérir une expérience précieuse dans la gestion de matches à enjeu. Pour les meilleurs éléments malgaches, ces deux rendez-vous peuvent également servir de tremplin vers une participation plus régulière aux compétitions internationales.

Le président de la fédération malagasy de tennis, Hary Manohisoa Andriantefihasina, énumère les points positifs du tournoi à Madagascar : « C'est de permettre aux jeunes joueurs malagasy de toutes les ligues de participer à un tournoi international à moindre coût. Pour faire participer un enfant à un tournoi international, les parents doivent s'acquitter du billet d'avion et de l'hébergement. Un budget entre 8 et 10 millions d'ariary. Là, les tournois se déroulent au COT et ce sont les joueurs étrangers qui viennent à Madagascar. »