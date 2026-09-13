Madagascar: Tunnel Ambohidahy - Le conducteur attend sa comparution

Le bilan de l'accident survenu au tunnel Ambohidahy s'est alourdi à cinq morts. Le conducteur n'a toujours pas comparu devant le tribunal.

Le conducteur serait toujours retenu à Tsaralalàna, selon les explications de son épouse. La suite de la procédure le concernant n'est pas encore clairement connue, puisque les forces de l'ordre poursuivent leurs investigations.

« C'est peut-être lundi prochain que nous en saurons davantage sur sa situation », a déclaré son épouse. Les résultats de l'enquête sont donc toujours attendus. Ils permettront de déterminer les véritables causes de cet accident de la circulation ainsi que les éventuelles suites judiciaires.

Selon les responsables de la Brigade chargée des accidents de la circulation à Tsaralalàna, aucune décision n'a encore été prise concernant Charles, le conducteur du taxi-be impliqué dans l'accident. Aucune confirmation fiable ne permet, à ce stade, d'affirmer qu'il a déjà été présenté devant le tribunal. L'affaire reste donc en attente des conclusions de l'enquête et des prochaines étapes de la procédure judiciaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Vérifications

Outre l'interrogatoire du conducteur, les responsables chercheront également à établir les circonstances ayant précédé et entouré l'accident, notamment les éléments évoqués au sujet du vélo et de « l'ombre » mentionnée par Charles. L'audition des témoins ainsi que les vérifications techniques pourraient contribuer à déterminer précisément le déroulement des faits.

Le bilan s'est alourdi à cinq morts à la suite du grave accident de la circulation survenu au niveau du tunnel d'Ambohidahy. Une femme d'environ 30 ans est décédée mercredi soir à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), des suites de ses graves blessures. Quatre autres personnes ont pu rentrer chez elles après avoir reçu des soins, tandis qu'une autre est toujours hospitalisée dans le service de réanimation.

Selon une source hospitalière, malgré les efforts déployés par les médecins du service des urgences, la femme n'a pas pu être sauvée en raison de la gravité de ses blessures. Par ailleurs, certaines familles des victimes auraient déposé plainte, selon les informations recueillies. Les autorités poursuivent également leur enquête et certaines personnes sont encore convoquées et interrogées dans le cadre de cette affaire.