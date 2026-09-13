Madagascar: Éducation - Les écoles privées campent sur leur position

12 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La rencontre entre le ministère de l'Éducation nationale et les écoles privées sur le nouveau programme s'est soldée par un échec. Les deux parties n'ont pas trouvé un consensus.

Lors de la réunion qui s'est tenue au ministère de l'Éducation nationale à Anosy, hier, l'un comme l'autre a maintenu sa position. Le ministère s'est principalement focalisé sur la vulgarisation du nouveau programme scolaire. De leur côté, les acteurs du secteur privé demandaient du temps pour son application.

« Le programme d'études nécessite une réflexion approfondie avant toute mise en application. Même les établissements scolaires publics rencontrent des difficultés. On demande à des enseignants d'histoire-géographie de se charger du cours de Sciences économiques et sociales (SES), alors que cette matière requiert des compétences spécifiques », a déclaré Isabelle Norohanta, directrice d'école et membre de la direction nationale des « Sekoly miahy tena », à la sortie de la salle de réunion.

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Les établissements scolaires privés souhaitent la poursuite des débats. Car, pour eux, l'application de ce nouveau programme n'est pas encore possible. « L'application du programme suit son cours », réplique Yves Martin Razafimandranto, directeur général de la Pédagogie. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que des mesures d'accompagnement seront mises en place en faveur des anciennes séries.

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