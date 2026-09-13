Madagascar: Basketball 5X5 - JCBA abandonne son titre sans se battre

Le championnat de Madagascar U18 filles et garçons s'ouvre ce week-end à Toliara. Pendant neuf jours, les meilleures jeunes formations du pays vont se retrouver pour tenter de décrocher les deux titres nationaux du 12 au 20 septembre. Mais dès avant le premier coup de sifflet, une absence retient particulièrement l'attention : celle de JCBA Analamanga, champion de Madagascar en titre chez les garçons.

Sacré lors de la précédente édition, JCBA ne sera pas au rendez-vous pour défendre son titre. Le club s'est déclaré forfait, laissant vacant le trône masculin. Une situation qui ouvre grand la porte à une nouvelle bataille entre les prétendants annoncés, notamment AKBB, AST, MB2ALL, ASCUT et EBF. Dans chaque sommet national, les représentants d'Analamanga partent généralement avec le statut de favoris, mais cette fois, aucun ne pourra se contenter de succéder automatiquement au champion sortant.

Pour le club champion, cette décision est avant tout liée à la nécessité de préserver ses jeunes joueurs après une saison jugée particulièrement longue. Tsiry Cololombe Rasamoelina, responsable auprès de JCBA, apporte des précisions: « Nous avons préféré ne pas participer au Sommet national U18 à Toliara, car la saison sportive était déjà trop longue. Les enfants ont besoin d'au moins deux mois de vacances dans l'année pour pouvoir se reposer suffisamment. Cette période de repos est importante pour leur récupération et leur croissance, notamment pour les jeunes qui sont encore en pleine croissance. »

Chez les filles, la situation est différente. Pintade Amoron'i Mania, championne en titre, sera bien présente pour tenter de conserver sa couronne. Elle devra notamment composer avec la concurrence de plusieurs formations considérées comme dangereuses, dont ASSM Analamanga, MB2ALL Analamanga et Jap Mada Alaotra Mangoro.

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La ville hôte entend également jouer son rôle. Toliara aligne sept équipes dans cette compétition nationale : trois chez les filles, avec USJFM, ASE et BCT, et quatre chez les garçons, avec ASE, USJFM, BCTT et Play4Mada. Une forte représentation locale qui devrait contribuer à l'animation de ce sommet national.