Madagascar: Muay Thai / Mondiaux de Kosovo - Claudia Henri échoue en finale

12 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Meilleure performance de sa carrière. L'expatriée d'Allemagne, Claudio Toly Henri, a échoué aux portes du titre et s'est contentée de la médaille d'argent aux championnats du monde amateurs de muay thaï, jeudi soir à Kosovo. La Malgache sous le drapeau allemand s'est inclinée devant la Finlandaise, Eava Photo, en finale de la catégorie des -54 kg au Rughdi Ramosay Sports Hall.

Elle a encore résisté au premier round avant d'être comptée à la deuxième reprise. « J'étais tombée après avoir reçu un coup. J'ai essayé de me relever, mais le juge a poursuivi à compter et a arrêté le combat », raconte Claudia, pas très convaincue de sa défaite. « Je suis tout de même satisfaite de mon résultat. Je dois travailler davantage le cardio et le clinch », reconnaît-elle.

Six combattantes ont été en lice dans sa catégorie. Claudia avait battu la Hongroise, Eniko Horvath Toth, mardi en demi-finale après avoir disposé de l'Irlandaise, Setareh Morshedi, en quart de finale. Invitée par FA Group, organisateur de l'événement, Claudia Toly Henri avait décroché sa première victoire en combat pro en Thaïlande à la mi-juin après avoir remporté sa première ceinture de la saison en Allemagne en mai.

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