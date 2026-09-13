Madagascar: Mémoire et création - Émilie Andriamahefa revisite la mémoire du Fifohazana

Avec « Ambaniala », Émilie Andriamahefa transforme des souvenirs familiaux liés au Fifohazana en une collection où mode, mémoire et héritage spirituel se rencontrent.

La mode s'est invitée dans l'univers photographique de Pierrot Men. Dans le cadre de la quatrième saison de Hakanto Contemporary, consacrée à l'exposition « Pierrot Men Fofon'Aina », la deuxième édition de Hakanto Night s'est tenue ce mercredi autour du défilé Ambaniala, une carte blanche confiée à l'artiste et créatrice de mode Émilie Andriamahefa.

Pour la première fois, Hakanto Contemporary fait dialoguer la création vestimentaire avec l'une de ses saisons artistiques. La collection puise dans la mémoire familiale de la créatrice, dont la grand-mère appartenait au Fifohazana. Le nom Ambaniala fait référence au quartier d'origine de sa famille maternelle ainsi qu'au « toby masina », un lieu de retraite spirituelle où elle passait une partie de ses étés.

Réflexion

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Cette démarche entre en résonance avec le travail de Pierrot Men, qui documente depuis la fin des années 1980 la communauté du Fifohazana à Soatanana. Processions, rassemblements, gestes du quotidien et vêtements blancs apparaissent dans ses photographies. Émilie Andriamahefa transforme à son tour ces souvenirs en silhouettes, matières et textures évoquant les vêtements blancs, les chants et les processions de son enfance.

Ambaniala prolonge ainsi la réflexion artistique engagée par la créatrice avec Des Voiles, présentée en 2024 lors de la deuxième saison de Hakanto Contemporary, Sentimental. La rencontre entre son univers et celui de Pierrot Men se poursuivra à Hakanto House à partir du samedi 12 septembre 2026, avec une présentation temporaire de silhouettes de la collection et d'accessoires imaginés par la créatrice.

Née en 1993 à Paris et diplômée d'ESMOD Paris et d'ESIV Paris, Émilie Andriamahefa développe à Madagascar une pratique à la croisée de la mode, de la photographie, du dessin et de l'image. En 2018, elle fonde Ester414, une maison dont les créations explorent notamment la mémoire, la transmission et les héritages familiaux.