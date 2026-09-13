Madagascar: Distinction - Nono reçoit les honneurs de la République

Roland Rakotondrainibe, alias Nono, a reçu hier à la Bibliothèque nationale une distinction venant saluer plusieurs décennies consacrées à la musique et à la culture malgaches. L'artiste a été élevé au grade de Commandeur de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture malgaches, une reconnaissance remise au nom du ministère de la Communication et de la Culture.

Pour Gascar Fenosoa, ministre de la Communication et de la Culture, cette distinction récompense un artiste « ayant son identité propre et ayant laissé de grandes oeuvres dans l'histoire de la musique malgache ».

Nono s'est notamment distingué par sa capacité à faire de la musique un moyen de transmettre des messages, des émotions et des souvenirs partagés par plusieurs générations.

Le ministre met également en avant la manière dont l'artiste transforme en chansons les réalités et les expériences humaines. « Il a su transmettre, à travers son parcours musical et artistique, les réalités et les histoires de la vie quotidienne », souligne-t-il. Une contribution qui, selon lui, participe à la promotion de l'art et de la culture malgaches. « C'est un signe de reconnaissance de la nation tout entière pour le travail que vous avez accompli », a-t-il ajouté lors de la remise de la distinction.